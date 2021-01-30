Власти Ирана обратили внимание на майнеров из-за увеличения количества ферм
Многие эксперты называют криптовалюту анонимной. На самом деле некоторые транзакции можно отследить, особенно те, что проводятся через Биржи. Несмотря на подобное положение дел, цифровые деньги до сих пор используются для незаконных операций, позволяющих скрывать истинные доходы и отмывать крупные суммы. Как оказалось, особенно популярен Биткоин стал в регионах, находящихся под санкциями США.
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Так уж вышло, что западные страны часто используют санкции для достижения собственных целей. Уже много лет под грузом ограничений живёт Иран. Правительство США уже задействовало все технологии, но пока так и не добились успехов. Ходят слухи, что некоторое время назад удалось парализовать ядерную программу исламской страны, подбросив вирус Stuxnet. Дело в том, что Ирану становится всё сложнее привлекать долларовые активы, и в ход пошёл Биткоин. Указывается, что внутри страны так много ферм, что их можно встретить даже в мечетях.
Рост Биткоина начался в ноябре, когда криптовалюта резко выросла с 13 до 20 тысяч, а после в декабре отправилась в свободный полёт к 40 тысячам. Сообщается, что какое-то время назад стартовала национальная программа развёртывания майнинговых ферм на территории Ирана. При этом страна обеспечила 4% хешрейта первой криптовалюты за 2020 год.
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Ферма в мечети, Иран
В страну хлынули частники, которые надеялись подняться на дешёвом электричестве. Уже сейчас идут карательные меры, когда фермы изымаются, а стоимость энергии растёт. Якобы только за январь госструктуры конфисковали более 45 тысяч устройств для добычи Биткоина. Никто точно не знает, сколько на самом деле в Иране государственных ферм, а ведь в ближайшее время ожидается реализация совместного с Китаем большого проекта. Как будет дальше развиваться ситуация с криптовалютами в этой стране, пока не знает никто, но уже ясно, что государство видит в Биткоине новые возможности, которые неактуальны для большинства стран.
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