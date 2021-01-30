Выбираем самую быструю недорогую видеокарту – Radeon 580 и GeForce 1660S VS майнеры от Benchmark
Если сегодня заглянуть в магазин, то можно обнаружить резкое подорожание видеокарт. По сути игровые модели конца 2020 года стоят более 80 000 рублей, что делает их слишком дорогими для большей части покупателей. Если ваша видеокарта ещё может потерпеть, то лучше всего пересидеть бум майнинга. Но бывают и такие ситуации, когда ждать нельзя. Это и срочная сборка нового ПК, и подарок мужу или сотруднику по работе от коллектива, и просто необходимость, ведь вся электроника рано или поздно выходит из строя.
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Если вы оказались перед выбором, то сегодня мы вместе подумаем о том, какую видеокарты лучше взять. В данном случае есть два выхода: можно заглянуть на барахолку в поисках резко поднявшихся в цене моделей. Стоимость таких видеокарт чуть ли не в 2 раза выше того, что за них просили ещё месяц назад. Второй путь – обратиться в магазин. В данном случае мы выбираем Ситилинк.
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Наиболее щадящие цены зафиксированы на GeForce GTX 1660 Super, Radeon RX 580 и Radeon RX 5500 XT. Есть несколько вариантов:
- Radeon RX 5500 XT производства GIGABYTE – 30 590 р
- Radeon RX 5500 XT от MSI – 36 390 р
- Radeon RX 580 производства GIGABYTE – 43 390 р
- GeForce GTX 1660 Super от PALIT – 33 790 р
- GeForce GTX 1660 Super производства GIGABYTE – 38 490 р
- GeForce GTX 1660 Super и снова от PALIT – 42 190 р
Как видите, цены разные, но выгоднее всего кажется Radeon RX 5500 XT. Единственная Radeon RX 580 стоит дороже всех, хотя по скорости равна предыдущей модели. Ну а GeForce GTX 1660 Super можно взять за 34 тысячи рублей и дороже. И вот сейчас мы с вами и выясним, на какую видеокарту стоит обратить внимание, а помогут нам ребята с Ютуб-канала Benchmark.
Как видите, GeForce GTX 1660 Super ощутимо быстрее, а значит здесь нечего и выбирать. Отметим, что до подорожания соотношение цен было немного другое, но сейчас всё смешалось, поэтому стоит внимательно походить к покупкам.
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