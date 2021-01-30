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Вам не казалось странным, что во всех крупных онлайн-магазинах цены на игры одинаковые? Такая ситуация выглядит крайне необычно. Особенно неясна логика Epic Games Store. Известно, что Steam забирает себе 30% всех денег, которые выручает игра. Альтернативные магазины постоянно заявляют, что они себе берут гораздо меньше, но на конечную стоимость проектов это не влияет. Подобная ситуация наблюдается и в Microsoft Store и Amazon.

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Стоит отметить, что иногда в некоторых из них стартуют распродажи, но стандартная цена неизменна. Как оказалось, за всем этим стоит большой и злой Гейб Ньюел – глава Valve и по совместительству руководитель Steam. Якобы, дядюшка Гейб подписывает с разработчиками договор, согласно которому цена в других цифровых магазинах не может быть дешевле, чем в Steam.

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Ещё любопытнее пункт, согласно которому магазинчик дядюшки Гейба имеет право на лучшие условия, когда именно Steam получает право на скидки, в то время как остальные не способны конкурировать с монополистом. Это значит, что здоровый капиталистический рынок, о котором так любят нам рассказывать ребята из Штатов, не существует, а ценообразованием управляют монополии.

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Судя по всему, некоторых такая ситуация перестала удовлетворять, поскольку известно об иске против Valve. Под судебным заявлением подписались Ubisoft и CD Projekt. Главным мотивом и причиной иска указано возможность продавать игры дешевле. Было бы прекрасно, если бы это сработало. Но нам кажется, что итогом может быть коррекция распределения финансов между крупными игроками, когда дядюшка Гейб вынужден будет поделиться, а обычные геймеры и тем более разработчики игр не увидят никаких улучшений. Мы с вами – скидок, а студии – больше денег.