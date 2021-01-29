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Давно ли вы заглядывали в компьютерный магазин в поисках видеокарты? Многие наши читатели в комментариях к различным материалам пишут, что окончательно разочаровались и в ближайшее время не планируют даже думать о покупке видеокарты. Ситуация с дефицитом из 2018 года повторяется, а цены снова бьют все допустимые пределы. В прошлый раз рынок восстанавливался почти год, а инвесторы ещё долго вспоминали NVIDIA неудачи, когда после отличных продаж отгрузки оказались разочаровывающими.

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Сколько продлится дефицит в этот раз неясно, а самое главное, многие известные персоны только подогревают рынок. В сети постоянно появляются заявления известных финансистов, уверенных в перспективе вложения в Биткоин. Временами о большой покупке криптовалюты заявляют крупные инвестиционные фонда, а сегодня с лёгкой руки Илона Маска цифровые деньги подпрыгнули сразу на 5 тысяч долларов. Что же осталось после нашествия майнеров на полках магазинов?

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В Регарде ситуация критическая. Как вам Radeon RX 5600 XT за 51 720 рубчиков? А ведь ещё недавно эта видеокарта лежала на полках за 25 тысяч и её никто не хотел брать. Неликвид, который разочаровал многих геймеров раскупали по 35, после брали за 40 и даже 45 тысяч. Планка в 50 000 рублей остаётся не покорена, хотя мы точно не знаем, может майнеры решаться забрать оставшиеся карты уже завтра.

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Ещё веселее смотрится Radeon RX 580 за 33 000. Цена в 420 долларов за старую, горячую и уже вышедшую в тираж модель в 2021 году стала обыденной реальностью. Неясно, решится кто-то купить эту карточку или же постарается взять себя в руки и продолжить ожидание. Кстати, для любителей разбрасываться деньгами есть одна модель Radeon RX 6800 от Asus за 84 тысячи, одна Radeon RX 6800 XT за 108 тысяч и мегатоп Radeon RX 6900 XT за 122 тысячи. Помните, уже завтра их может не быть, или даже сегодня, ведь доморощенные майнеры, уверенные в росте курса Эфира, не дремлют.