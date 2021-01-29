К выходу готовится зубодробительный экшен Glitchpunk в жанре киберпанка и стиле классических GTA
Cyberpunk 2077 выглядит разочаровывающе. Баги, дыры в сюжетных квестах и нерабочие скилы – и это далеко не полный список проблем, на вершине которых расположилась кривая оптимизация. Небольшая студия Dark Lord решила выпустить собственный экшен в мире киберпанка. На этот раз вам предстоит играть за андроида, который взбунтовался против своих хозяев.
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Новая Glitchpunk выглядит в духе старых двухмерный игр, позволяя передвигаться в трёхмерном пространстве. Геймеру доступны сотни видов оружия, машины, гранаты и массовые потасовки на улицах футуристического города. Разработчики обещают продвинутый сюжет, с 12 различными группировками, к каждой из которых можно присоединиться.
Полицейский погони с правильным начислением звёздочек по четырём гигантским городам способны порадовать даже самых требовательных геймеров. Можно будет захватывать не только машины, но и поезда и даже танки. Всё это выглядит как классическая версия Grand Theft Auto с продвинутым сеттингом и обширными возможностями с современной графикой.
Glitchpunk появится в Steam во втором квартале 2021 года. Не упустите, ну а первая демоверсия выйдет уже на следующей неделе. Следить за новой игрой можно по этой ссылке. Авторы обещают множество концовок, каждая из которых будет зависеть от действий главного героя.
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