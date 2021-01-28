Флагманы Intel следующего поколения будут горячими – 98 градусов на процессоре Core i9-11900KF с AIO
Уже несколько лет Intel выпускает процессоры на основе 14-нм техпроцесса. В какой-то момент подобный подход привёл к повышенному энергопотреблению, поскольку в попытке угнаться за красными пришлось поднять тактовые частоты до предела. Всё это привело к тому, что для охлаждения Core i9-10900K и Core i7-10700K и ещё нескольких подобных чипов требуется действительно мощная система охлаждения. Судя по всему, 11-е поколение может превзойти 10-е по этому показателю.
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Так, в сети замечен процессор Core i9-11900KF, который отличается от флагмана только отключённым графическим чипом. Обычно это позволяет снизить температуру и тепловыделение, но не в этот раз, ведь даже с использованием жидкостной системы охлаждения камешек прогрелся до 98 градусов.
Тестирование проводилось в утилите AIDA64 FPU, где Core i9-11900KF разогнался до 4.8 ГГц на всех ядрах. В данной ситуации нет никаких сомнений, что версия с GPU сможет «порадовать» владельца ещё более горячим нравом.
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Отметим, что заявленное TDP составляет 125 Вт с фактической мощью в режиме PL2 в 250 Вт. Тест проходил всего 56 секунд, а значит реальная температура может достигать ещё более впечатляющих значений в тяжёлых играх и рабочих задачах.
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