NVIDIA замечена в искажении результатов тестов GPU RAPIDS и подмене программного алгоритма – ТH
В 2020 году в рамках доклада State of RAPIDS: Bridging the GPU Data Science Ecosystem представители NVIDIA рассказали о преимуществах собственного набора программных библиотек GPU для ПО с открытым исходным кодом RAPIDS. Сравнение проводилось с конкурирующими платформами, в рамках чего зелёные уверяли, что аппаратная система и ПО справляются с тестовыми нагрузками в 20 раз быстрее всех известных на рынке решений.
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Как оказалось, результаты получены с нарушениями. На этот факт обратили внимание члены Совета по производительности обработки транзакций (TPC). Это отраслевой консорциум, разрабатывающий и создающий стандарты и тесты производительности для серверов. Его членами являются AMD, Intel и IBM. Суть претензий сводится к тому, что никто не знает, какой тест использовала NVIDIA во время презентации.
Так, в подобных ситуациях используется ПО, разработанное TPC, в то время как NVIDIA задействовала тесты, названные «аналогичные» официальным. Якобы, применялся неофициальный набор рабочих нагрузок, который мог не соответствовать общепринятым. Подобный подход мог поставить NVIDIA в привилегированное положение, а результаты не валидны и не соответствуют стандартам.
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В данный момент NVIDIA пытается решить проблему, но больше подробностей на этот счёт нет.
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