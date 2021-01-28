Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В 2020 году в рамках доклада State of RAPIDS: Bridging the GPU Data Science Ecosystem представители NVIDIA рассказали о преимуществах собственного набора программных библиотек GPU для ПО с открытым исходным кодом RAPIDS. Сравнение проводилось с конкурирующими платформами, в рамках чего зелёные уверяли, что аппаратная система и ПО справляются с тестовыми нагрузками в 20 раз быстрее всех известных на рынке решений.

реклама

Как оказалось, результаты получены с нарушениями. На этот факт обратили внимание члены Совета по производительности обработки транзакций (TPC). Это отраслевой консорциум, разрабатывающий и создающий стандарты и тесты производительности для серверов. Его членами являются AMD, Intel и IBM. Суть претензий сводится к тому, что никто не знает, какой тест использовала NVIDIA во время презентации.

анонсы и реклама RTX 2070 Super - цена супер RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Так, в подобных ситуациях используется ПО, разработанное TPC, в то время как NVIDIA задействовала тесты, названные «аналогичные» официальным. Якобы, применялся неофициальный набор рабочих нагрузок, который мог не соответствовать общепринятым. Подобный подход мог поставить NVIDIA в привилегированное положение, а результаты не валидны и не соответствуют стандартам.

реклама

В данный момент NVIDIA пытается решить проблему, но больше подробностей на этот счёт нет.