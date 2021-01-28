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После того как в 2018 году случилось обрушение Биткоина, многие майнеры начали избавляться от видеокарт. На тот момент наиболее мощной была GeForce GTX 1080 Ti, которая выдавала запредельный хешрейт по тем временам. Майниг сошёл на нет, а видеокарты ещё долго продавались по относительно небольшим ценам, что давало возможность энтузиастам купить флагман со скидкой.

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На самом деле всё заливист от того, выработала свой ресурс карточка или нет. Если GeForce GTX 1080 Ti попадалась выжатая как лимон, то назвать подобное приобретение хорошим было невозможно. Сегодня на место старого флагмана встала RTX 3080, которая способна генерировать более 80 MH/s. Это неплохой результат, позволяющий при текущем курсе окупить модель за 1000 долларов за полгода. Вот только сегодня поступили любопытные новости, согласно которым, RTX 3080 может не дожить до этого момента.

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Проблема в том, что температура некоторых элементов RTX 3080 доходит до 110 градусов. Эта информация была получена в программе HWInfo64, установившей, что больше всего греется соединение памяти GDDR6X. Если сравнивать игры (например, Metro Exodus), то здесь в разрешении 4К на максимальных настройках температура не поднимается выше 102 градусов, а вот при майнинге Эфира пиковые значения выходят за пределы 110 градусов.

По мнению экспертов, такая ситуация вызывает опасения. Дело в том, что игра не способна постоянно нагружать видеокарту. В какие-то моменты память греется, в другие – температура снижается, а вот во время добычи криптовалюты требуется максимальная производительность 24/7. Кстати, после достижения определённых температур карта начинает сама снижать тактовую частоту, переходя в режим троттлинга.

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Ребята из Tomshardware попробовали несколько способов снижения температуры путём ухудшения технических характеристик самой карты. К сожалению, даже падение на 500 МГц мало что решает, а вот хешрейт падает до критических значений. Ранее NVIDIA заявляла, что температура около 100 градусов находится в пределах допустимости. Но, как мы уже говорили, между нагрузкой в майнинге и в играх существует большая разница. Что случится с такими видеокартами, и доживут ли они в таком режиме до срока своей окупаемости, пока неясно. Эксперты предполагают, что столь высокие температуры могут привести к преждевременному выходу из строя.