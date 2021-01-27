Майнеры присматриваются к ноутбукам – мобильная GeForce RTX 3060 обеспечит 1100 $ дохода в год
Многие геймеры предпочитают ноутбуки. Это компактные устройства, позволяющие предаваться своему увлечению чуть ли не в любом месте. Лэптоп можно взять с собой на отдых, в путешествие или в поездку. Мало того, современные ноутбуки оснащены неплохими видеокартами, позволяющими получить отличный уровень графики на высоких настройках. Традиционно подобный класс игровых устройств был всегда дороже настольных компьютеров. Похоже, не настолько, чтобы отпугнуть майнеров.
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Вчера появились результаты прибыльности ноутбука, оснащённого мобильной видеокартой GeForce RTX 3060 (Max-P). Как оказалось, добыча в стандартном режиме доходит до 49MH/s, что находится на уровне RTX 2080 Super. Отметим, что только одна такая видеокарта сейчас продаётся дороже 1000 долларов, поскольку ажиотажный спрос вызвал сильный рост цен.
Если воспользоваться калькулятором добычи Эфира, то несложно сделать простой вывод: добыча на ноутбуках не станет массовой, но непрофессиональные майнеры могут раскупить лэптопы, поскольку они крайне выгодны. Обращаясь к цифрам: 93 доллара чистого дохода в месяц или более 1100 в год. Это ещё не цена ноутбука, но логика здесь простая. Пользователь может часть времени, например, 7 часов, использовать его для работы, а оставшиеся 16 и более – для майнинга.
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Время доморощенных шахтёров пришло, а соблазн подключить свой ноутбук к добыче криптовалюты слишком велик. Если так пойдёт и дальше, то компактных игровых лэптопов по адекватным ценам в продаже мы не увидим.
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