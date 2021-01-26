Два флагмана HUAWEI 2017 года получили финальное обновление EMUI и завершили жизненный цикл
HUAWEI готовится к переводу смартфонов на операционную систему собственной разработки Harmony OS. Всё это может оказаться обычным фарсом, поскольку совсем недавно стало известно о подготовке к продаже флагманских серий "Р" и "Mate" неизвестной компании. Если это произойдёт, то в портфолио HUAWEI останутся только бюджетные аппараты. Это значит, что с пьедестала технологического лидера китайцы перейдут в ранг небольшого заводика по производству недорогого ширпотреба.
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Ну а пока этого не случилось, у нас есть хорошие и одновременно плохие новости. Так, сегодня своё последнее обновление получили смартфоны Mate 10 и Mate 10 Pro. Оба были выпущены в 2017 году и стали самыми продвинутыми гаджетами на тот момент. Ключевой особенностью аппаратов считается мощный процессор Kirin 970, а также дисплей с поддержкой HDR10. Что любопытно, младшая версия получила IPS-матрицу, в то время как старшая – полноценную AMOLED. Ещё одним отличием стала основная камера. Mate 10 оснащён 12 Мп объективом, а продвинутая версия 20+12 Мп датчиком.
Сегодня европейские пользователи получили обновление безопасности для этих смартфонов. Примечательно, что, вместо январских исправлений, мы увидели патч за ноябрь. При этом предыдущее обновление было за июль. Инсайдеры уверяют, что ждать новых обновлений не стоит, а значит оба смартфона окончательно завершили свой жизненный цикл. Никаких патчей и исправлений больше не будет.
Оба аппарата получили EMUI 10.0.0.183 с файлом размером 274 Мб. Указано, что он исправляет 3 критических уязвимости и 13 багов с высоким уровнем опасности. В сборку включены некие элементы, повышающие общую стабильность.
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