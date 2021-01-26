Фанатам Resident Evil Village предложили купить пальто главного героя игры за 1500 долларов
В последнее время мы слишком много времени уделяли проблеме дефицита видеокарт, а ведь есть множество других тем. Например, товары для фанатов, которые могут стоить как самая быстрая видеокарта на планете. Сложно сказать, сколько людей покупают подобную продукцию, но раз есть предложение – есть и спрос.
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Сегодня в сети появилась страница заказа новой игры Resident Evil Village. Это очередной шедевр от Capcom, который ждут миллионы фанатов. Некоторые из них ждут настолько сильно, что готовы платить полторы тысячи долларов за обычное чёрное пальто. На самом деле пальто не совсем обычное, ведь оно фактически было снято с плеча Криса Редфилда. Разве это не повод раскошелиться?
Кроме пальто вы получите фигурку главного героя, набор с миниатюрным оружием и печатную продукцию. Можно выбрать размер от маленького до большого. Всё это будет упаковано в довольно странный сундук, который, скорее всего, также придётся по душе фанатам. Кстати, это не самая дорогая вещь в копилке Capcom. Так, были времена, когда студия умудрялась продавать плащи из Devil May Cry за 8000 долларов.
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Напомним, в продаже версия для консолей появится 7 мая. В данном случае речь идёт о предзаказе, а все купленные предметы будут заблаговременно упакованы и поступят свои владельцам одновременно с цифровыми продажами.
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