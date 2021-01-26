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27 января станет историческим днём для Илона Маска, ведь его компания Tesla впервые за всю историю завершит год с прибылью. Первое предложение может поставить в тупик неподготовленных читателей, полагающих, что обладатель состояния в 209 миллиардов долларов – это успешный бизнесмен, который уже много лет генерирует гигантские доходы. К сожалению, в наше время необязательно приносить прибыль, чтобы быть богатым человеком. В пример можно привести Uber, но в данном случае это не так важно.

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Итак, рынок растёт на ожиданиях хороших новостей, ведь ранее уже сообщалось об отличных продажах и отгрузках электрокаров. Сегодня утром цена за 1 акцию Tesla доходила до 900 долларов, что позволило Илону Маску ещё больше оторваться от своих коллег по клубу самых богатых людей планеты. Как видите, только за месяц ему удалось заработать 40 миллиардов, а ведь эксперты наперебой прочат очередной рост акций.

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Например, аналитики крупной инвестиционной компании Oppenheimer заявили, что на этой неделе стоимость 1 акции перевалит за 1000 долларов. Это значит, что уже скоро Илон Маск положит в свою копилку ещё как минимум 20 миллиардов долларов. Ясно, что всё это лишь цифры, которые не имеют под собой реальных оснований, поскольку получить все эти деньги в материальных ценностях невозможно. Тем не менее это явно сделает мнение Илона Маска более весомым, поскольку много лет он ассоциировался с мемами и шутками в Твиттере.