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Долгое время Intel подвергалась критике за искусственное ограничение разгонного потенциала материнских плат. Так, только чипсеты серии «Z» (Z490, Z390, Z370, Z270) давали в руки энтузиастов инструменты для ручного разгона процессоров серии «К». Судя по всему, уже скоро покупатели бюджетных материнских плат смогут получить некоторую часть возможностей старших чипсетов.

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Так, энтузиасты протестировали плату ASRock B560 Steel Legend. Как оказалось, она действительно способна работать с частотой оперативной памяти, включая тайминги и другие настройки. Это большой прорыв, поскольку путём несложных манипуляций можно добиться гораздо более высокой производительности компьютера.

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3DMark

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В данном случае на процессоре Core i5-10600KF удалось поднять тактовую частоту ОЗУ до 4200 МГц с таймингами CL18-19-19-39. Вполне возможно, что это не предел, и в будущем удастся увидеть ещё более впечатляющие результаты. Эксперты полагают, что ждать большого прироста fps в играх не стоит, а вот падения скорости кадров должны уменьшится. Одновременно с этим можно ждать более плавной анимации.

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PUBG

Сообщается, что подобная функция будет доступна на чипсетах Intel B560 и H570, однако второй окажется существенно дороже. Именно поэтому B560 может стать настоящим бестселлером, ведь цены на некоторые платы должны быть зафиксированы на уровне 100 долларов и ниже.