Intel впервые за много лет разрешит разгон ОЗУ на бюджетных материнских платах на чипсетах B560
Долгое время Intel подвергалась критике за искусственное ограничение разгонного потенциала материнских плат. Так, только чипсеты серии «Z» (Z490, Z390, Z370, Z270) давали в руки энтузиастов инструменты для ручного разгона процессоров серии «К». Судя по всему, уже скоро покупатели бюджетных материнских плат смогут получить некоторую часть возможностей старших чипсетов.
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Так, энтузиасты протестировали плату ASRock B560 Steel Legend. Как оказалось, она действительно способна работать с частотой оперативной памяти, включая тайминги и другие настройки. Это большой прорыв, поскольку путём несложных манипуляций можно добиться гораздо более высокой производительности компьютера.
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3DMark
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В данном случае на процессоре Core i5-10600KF удалось поднять тактовую частоту ОЗУ до 4200 МГц с таймингами CL18-19-19-39. Вполне возможно, что это не предел, и в будущем удастся увидеть ещё более впечатляющие результаты. Эксперты полагают, что ждать большого прироста fps в играх не стоит, а вот падения скорости кадров должны уменьшится. Одновременно с этим можно ждать более плавной анимации.
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PUBG
Сообщается, что подобная функция будет доступна на чипсетах Intel B560 и H570, однако второй окажется существенно дороже. Именно поэтому B560 может стать настоящим бестселлером, ведь цены на некоторые платы должны быть зафиксированы на уровне 100 долларов и ниже.
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