Энтузиаст создал ремейк культовой Burnout 3: Takedown в GTA 5 Online
Оригинальная Burnout 3: Takedown вышла в далёком 2004 году. По мнению критиков, студия Criterion Games создала настоящий шедевр. Любопытно, что многие до сих пор считают именно эту игру лучшей за всю историю в жанре гонок. Только вдумайтесь, версия для консоли Xbox на Metacritic получила 94 балла из 100, а PlayStation 2 – немалые 93 балла. При этом крупные рейтинговые ресурсы присвоили ей 93 и более процентов из 100, а сама игра получила 33 награды, из которых 19 изданий выдали ей приз за лучшую игру 2004 года.
реклама
Увы, ребята из Criterion Games заняты очередной игрой в популярной серии Need for Speed, а значит выпускать ремастер и тем более реанимировать проект никто не будет. К счастью, есть любители, которые всё ещё помнят Burnout 3: Takedown. Один из таких энтузиастов создал ремейк культовой игры в GTA 5 Online. Для реализации своих целей он воспользовался встроенным редактором Rockstar Editor.
На самом деле поиграть в Burnout 3: Takedown нельзя, поскольку есть понятие авторских прав, а значит толстосумы никогда не разрешат нам получить нечто подобное бесплатно, да ещё и на новом движке GTA 5. Многие из тех, кто уже успел посмотреть видео, уверяют, что это одна из лучших работ такого плана. Другие – расхваливают увиденное, а кто-то, как обычно, остался недоволен. Ролик размещён ниже. Он действительно достоин вашего внимания, а работа энтузиаста просто эпична.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила