21 актуальный смартфон Xiaomi завершил жизненный цикл – выход Android 11 на MIUI 12.5 отменён
Прямо сейчас идёт финальная рассылка прошивки MIUI 12 на десятки актуальных смартфонов Xiaomi. Судя по последним данным, это будет последняя версия, которая окажется доступной для такого широкого парка моделей. По сути перед нами беспрецедентный случай, когда обновление получат не менее 70 аппаратов. Это и линейка Redmi Note 5 и Redmi Note 6, а также бюджетные, начиная с Redmi 6 Pro и оканчивая Redmi седьмой серии. В данном случае мы не указываем более поздние телефоны, поскольку и так ясно, что они автоматически могли рассчитывать на MIUI 12.
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Не все пока получили российскую прошивку, но процесс идёт. А вот ситуация с поддержкой Android 11 совсем иная. Все указанные девайсы получили в лучшем случае Android 10, что только усложнило процесс разработки. Известно, что уже скоро стартует выход новой прошивки MIUI 12.5. Она, традиционно, будет основана как на Android 11, так и на Android 10 для ряда старых устройств. Судя по последним утечкам, многие смартфоны 2018-2020-х годов оказались за бортом прогресса и не получат очередную версию обновления.
Начнём с шестой серии Redmi. Далее идут телефоны Redmi седьмой серии. За ними восьмая серия Redmi. Ситуация кажется странной. Предыдущая прошивка вышла на все эти гаджеты, а новая слила в историю сразу три поколения.
- Redmi 6
- Redmi 6А
- Redmi 6 Pro
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi 7 Pro
- Redmi 8
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Pro
Следом идут популярные Mi 8 SE и Mi 8 Lite. Многие уже давно забыли об этих телефонах, как и о смартфоне Redmi Note 6 Pro, который недавно получил MIUI 12. Ничего не поделаешь, владельцам подобных аппаратов больше ждать новых прошивок не стоит
- Mi 8 SE
- Mi 8 Lite
- Redmi Note 6 Pro
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Следующие телефоны ожидаемо вычеркнуты из списка, поскольку выпущены в 2018 году, хотя Mi MIX 3 выбивается из общего строя, поскольку стал настоящим прорывом на рынке. Сюда же относится и вся серия Mi 8. Нам кажется, что они всё ещё актуальны, хотя выпущены в далёком 2018. Это не значит, что они станут медленнее, но новых функций ждать не стоит, а ещё один или два раза прилетят обновления безопасности. В конце добавим Poco F1 и Black Shark, которые также вышли в 2018. Первый стал народным флагманом, а второй настоящим вызовом энтузиастам, которые были готовы переплачивать за броский корпус и название лишние несколько сотен долларов.
- Mi Max 3
- Mi MIX 3
- Mi MIX 2S
- Mi 8
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explorer Edition
- Poco F1
- Black Shark
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Отметим, что ранее была информация о завершении срока поддержки серии Redmi Note 7/7Pro/7S, но она не подтвердилась.
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