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Сага о ведьмаке Геральте из Ривии как никогда популярна. Выход игры дал дорогу сериалу, который стал настоящим хитом. Всё это привело к высоким продажам оригинальных книг, что в свою очередь только увеличило интерес к подобному контенту. Ясно, что Netflix не собирается упускать шанс увеличить своё портфолио. Прямо сейчас снимается второй сезон Ведьмака с Генри Кавиллом, а в недрах потокового сервиса зреет ещё один проект.

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Многие наши читатели остались недовольны кастингом оригинального сериала Netflix. И если сам Генри Кавилл вызывает меньше всего вопросов, то больше всех не повезло Трис Меригольд. Судя по всему, Анна Шаффер не получит много экранного времени, поскольку фанатам она явно не понравилась. Всё это дело субъективное, но на этот раз сообщество поклонников Ведьмака единодушно как никогда.

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Вполне возможно, что следующий проект – Blood Origin вызовет ещё больший резонанс. Это сериал, который снимает Netflix. Он повествует о событиях за 1200 лет до Геральта и расскажет о сопряжении сфер. В центре событий элитный воин по имени Эйле, которого сыграет актриса Джоди Тернер-Смит.

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Эйле предстоит сразиться за свою королеву. Некогда она бросила свой клан и стала менестрелем. После трагического события она должна отомстить захватчиком, под которыми, скорее всего, подразумеваются монстры, появившиеся после сопряжения сфер. О сроках выхода сериала ничего не известно, но многие любители вселенной Ведьмака уже выразили своё негодование. Мы не склонны считать их поведение верным, оценивая актёров по их умению играть, а не по другим признакам. Вот только в последнее время западный кинематограф явно ориентируется на выбор актёров исходя из их гендерной и расовой принадлежности.