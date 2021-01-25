Геймерский магазин предлагает купить уменьшенную копию GeForce RTX 3080 в виде кнопки Shift
Видеокарты пропали из магазинов окончательно. Несколько игровых моделей всё ещё доступны для покупки, но цены на них в 2 раза выше рекомендованных, а значит даже самые отчаянные майнеры не готовы рисковать. Пожалуй, самой желанной геймерской карточкой считается GeForce RTX 3080, которая должна была стать одним из наиболее интересных предложений до 1000 долларов.
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Многие мечтали одним нажатием кнопки клавиатуры поднять тактовые частоты, значительно разогнав свой компьютер. Что же, такая возможность есть, правда всё будет немного не так, как нам бы хотелось, но нажать на GeForce RTX 3080 всё же удастся. Так, на одной из онлайн-площадок появилось любопытное предложение. Продавец создал кнопочку Shift в виде флагмана NVIDIA, цена которой составляет всего 36 долларов.
На самом деле одна кнопка за такую сумму – это действительно много, но ведь это уникальная кнопка, визуально напоминающая GeForce RTX 3080, а её упаковка является настоящим произведением искусства. Если вы решили, что не можете прожить без такой кнопки, то стоит учитывать её размер, ведь она может не подойти для некоторых моделей.
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Вся полезная информация есть на сайте продавца. Неясно, когда он готов начать отгрузку, а также захочет ли отправлять её в другую страну, в любом случае это весьма необычный продукт, заслуживающий отдельного упоминания.
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