Геймеры массово переходят на 8-ядерные процессоры, а мониторы 4К никто не покупает – данные Steam
Время от времени можно встретить информацию о высоких продажах процессоров AMD. В такие моменты кажется, что ещё совсем немного и процентная доля Intel упадёт до минимума. На самом деле ничего подобного не происходит, ведь несмотря на все усилия красных, за синими до сих пор 81% рынка. Здесь стоит указать, что следующая информация основана на статистике Steam, но, поскольку больше никаких достоверных сведений у нас нет, то мы будем делать выводы именно на основании данных самого большого игрового магазина.
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Если обратить внимание на последние тенденции, то становится очевидно желание геймеров обновить устаревший парк компьютеров. Сильнее всего это заметно на 4-ядерных процессорах, потерявших за месяц более 4%. Такая же ситуация и с 2-ядерными камнями, но их и так немного, поэтому прогресс на этом направлении замедлился. Основными выгодоприобретателями стали 6-ядерные (почти 5%) и 8-ядерные (1.7%) камни. Такими темпами к концу 2021 года общее количество 2-ядерных и 4-ядерных процессоров должно снизиться, позволив студиям выпускать игры с более мощными движками.
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А вот с мониторами всё по-прежнему. 68% рынка за 1080р, что странно, количество подобных дисплеев только растёт. Скорее всего дело в ноутбуках, ведь владельцы старых лэптопов понемногу отказываются от устаревшей техники, переходя на более современные модели. Почти 10% за 2К (1440р), а хвалёное 4К (2160р) так и не смогло завоевать сердца геймеров.
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Некоторые аналитики полагают, что в 2021 году ждать изменений не стоит. Виной всему дефицит видеокарт. Пока производители не обеспечат достаточного количества высокопроизводительных графических чипов по адекватной цене, мечтать о хороших продажах мониторов с разрешением 4К не стоит.
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