Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад в продажу поступила финальная часть знаменитой серии Hitman. Игра оказалась обласкана критиками, которые пришли в восторг от продуманных миссий и необычных решений, на первый взгляд стандартных ситуаций, которые могли прийти в голову разработчикам. А вот российский локализатор подкачал. Вначале растаяли надежды на русскую озвучку, а за пару недель перед выходом отменили даже субтитры. В итоге без знания английского языка игру осилят далеко не все. Что любопытно, уже на следующий день Hitman 3 появился на торрентах, хотя огромного ажиотажа не наблюдалось.

реклама

Ну а сегодня поступили новости от спидранерах – тех, кто часами проводит в одной и той же игре или миссии, пытаясь найти наиболее скоростные пути прохождения. Как выяснилось, первую миссию в Hitman 3 можно завершить всего за 9 секунд. Не верите? Ниже есть два ролика от разных геймеров, которые продемонстрировали подобную скорость. Скорее всего, она уже не будет побита, поскольку улучшать здесь нечего. А вот следующие миссии и вся компания вполне годятся для очередных забегов на скорость.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде







Кстати, в данном случае важно пройти миссию без обнаружения, поскольку по правилам рекорд не будет засчитан. Хотя, здесь всё происходит так быстро, что система просто не успевает сориентироваться и отметить, что игрок действовал не по правилам. Если вас интересует данная тема, то можете получить больше информации на сайте Speedrun. Там и ролики, и забеги на время и много другого, о чём обычные игроки даже не ведают. Чаще всего дело сводится к небольшим уловкам, позволяющим сократить прохождение в десятки и сотни раз.