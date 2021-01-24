Геймер прошёл первую миссию Hitman 3 всего за 9 секунд – видео и ссылка на сайт с рекордами
Несколько дней назад в продажу поступила финальная часть знаменитой серии Hitman. Игра оказалась обласкана критиками, которые пришли в восторг от продуманных миссий и необычных решений, на первый взгляд стандартных ситуаций, которые могли прийти в голову разработчикам. А вот российский локализатор подкачал. Вначале растаяли надежды на русскую озвучку, а за пару недель перед выходом отменили даже субтитры. В итоге без знания английского языка игру осилят далеко не все. Что любопытно, уже на следующий день Hitman 3 появился на торрентах, хотя огромного ажиотажа не наблюдалось.
реклама
Ну а сегодня поступили новости от спидранерах – тех, кто часами проводит в одной и той же игре или миссии, пытаясь найти наиболее скоростные пути прохождения. Как выяснилось, первую миссию в Hitman 3 можно завершить всего за 9 секунд. Не верите? Ниже есть два ролика от разных геймеров, которые продемонстрировали подобную скорость. Скорее всего, она уже не будет побита, поскольку улучшать здесь нечего. А вот следующие миссии и вся компания вполне годятся для очередных забегов на скорость.
Кстати, в данном случае важно пройти миссию без обнаружения, поскольку по правилам рекорд не будет засчитан. Хотя, здесь всё происходит так быстро, что система просто не успевает сориентироваться и отметить, что игрок действовал не по правилам. Если вас интересует данная тема, то можете получить больше информации на сайте Speedrun. Там и ролики, и забеги на время и много другого, о чём обычные игроки даже не ведают. Чаще всего дело сводится к небольшим уловкам, позволяющим сократить прохождение в десятки и сотни раз.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила