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Официальная цена эталонной версии видеокарты GeForce RTX 3060 Ti на российском рынке составляет 40 тысяч рублей. Это далеко от рекомендованных 400 вечнозелёных на территории США, но здесь стоит больше ориентироваться на евро, что в целом не так много, как могло показаться на первый взгляд. Во время презентации GeForce RTX 3060 представители NVIDIA заявили, что она будет стоить 329 долларов. До начала продаж ещё далеко, а значит рублёвых цен пока нет, но это не значит, что некоторые европейские магазины уже не готовятся к этому событию.

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Сегодня журналисты обнаружили на сайте европейского ритейлера CCL Computers любопытную информацию о ценовой политике RTX 3060. Цены представлены в фунтах, что требует некоторого осмысления, но после перевода в доллары становится ясно, что первые поставки стартуют по заоблачным ценам. Ознакомиться с изображением можно ниже.

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Как видите, большая часть GeForce RTX 3060 оценена в 499 фунтов, что соответствует 685 долларам. По сути перед нами среднебюджетная видеокарта, которая внезапно получила ценник как у флагманской GeForce RTX 3080. Сказать, что мы не ждали такого развития событий, нельзя, ведь дефицит привёл к резкому росту цен, но не до такой же степени.

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Если вы ещё год назад возмущались ценой на GeForce RTX 2060, то уже в этом году будете вспоминать 360 долларов в рознице с теплом и приятной ностальгией, ведь таких «дешёвых» карт не будет ещё долго. И проблема даже не в майнерах, а в жадности, которая затуманила голову слишком большому количеству людей, удерживающих в руках поставки и способных влиять на рынок.