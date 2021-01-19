Samsung Galaxy A51 ощутимо подешевел в РФ – игровой процессор, NFC и OLED-дисплей со скидкой в 17%
В последнее время на рынке смартфонов развернулась настоящая борьба за потребителя. Что любопытно, долгое время такие компании как Apple и Samsung брезговали среднебюджетным сектором, предпочитая зарабатывать на более дорогих аппаратах. Кажется, сейчас не осталось ниш, которые бы не были заполнены именитыми производителями. Особую активность здесь демонстрирует южнокорейский гигант, который продолжает выпускать одну из самых популярных линеек на рынке.
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Аппараты серии Galaxy А пользуются огромным спросом. Пожалуй, одним из наиболее сбалансированных и востребованных остаётся Galaxy A51. Он неоднократно возглавлял рейтинг продаж, обходя конкурентов с огромным отрывом. Что интересно, ему это удавалось даже в условиях резких перепадов курса национальной валюты. Не менее желанным он был и на Новый год.
После завершения праздников многие снова задумываются о покупке смартфона. На помощь экономным пользователям приходит Ситилинк, предлагающий Galaxy A51 со скидкой в 17%. Нет никаких сомнений, что на сером рынке можно взять и дешевле, но здесь у нас официальная гарантия и сертифицированный товар от производителя. Итоговая цена составила 18 440 рублей, что даже ниже, чем было в Новогоднюю распродажу.
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Одной из отличительных черт Galaxy A51 является дисплей, выполненный по технологии SuperAMOLED, с функцией AlwaysOn Display. У главных конкурентов (например, Redmi Note 8 Pro) ничего подобного нет. Отлично справляется со своими задачами и процессор Exynos 9611. Не менее интересна камера с четырьмя объективами, главный из которых на 48 Мп демонстрирует отличные фотографические качества. Аккумулятор на 4000 мАч получил быструю зарядку, а сам смартфон оснащён всеми популярными датчиками и поддерживает основные интерфейсы.
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