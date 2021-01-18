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Несколько дней назад стало известно о выходе новой прошивки BIOS AGESA 1.2.0.0 от MSI и ASUS. Кроме улучшенной совместимости с процессорами Ryzen, а также решения ряда ошибок, появилось несколько ключевых изменений, которые могут не только повысить стабильность, но и порадовать тех, у кого в качестве видеокарты трудится новый графический чип от NVIDIA.

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Так, новая прошивка подходит для всех плат 400-х и 500-х серий обоих производителей. В первую очередь сообщается о целом ряде изменений, которые должны улучшить поддержку процессоров Ryzen 5000 на актуальных материнских платах. Описание изменений нет, но есть информация об оптимизации и улучшения совместимости с процессорами на сокете AM4. Теоретически это должно означать, что все материнские платы получили возможность работать с новыми камнями.

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Ещё одна отличная новость касается поддержки видеокарт NVIDIA. А именно: для моделей GeForce RTX 3000-й серии введена поддержка Resizable BAR, обеспечивающая дополнительный буст 5-10% в некоторых играх. Ранее такая функция была доступна только для видеокарт Radeon RX 6000-й серии, но впервые была реализована и для графических чипов конкурента.

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Дополнительно упоминается, что среди улучшений значится исправление зависания процессоров, которое встречалось нечасто, но могло происходить из-за проблем BIOS. Ожидается, что развёртывание новой версии для массовых пользователей стартует уже в феврале.