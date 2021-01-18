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Сезон новогодних скидок давно завершился. Несмотря на то, что он принёс неплохую прибыль, продажи не могут останавливаться. Вот только как вернуть привыкших к скидкам покупателей в магазины? Выход есть: нужно ещё больше скидок на самые популярные товары. В наше время лучше всего покупают смартфоны, поэтому поговорим мы именно на эту тему.

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Если вы ещё не купили себе новый мобильник, то самое время присмотреться к Redmi Note 8 Pro. Xiaomi выпустила настоящий хит, вложив в него мощный процесс, отличный дисплей и современную камеру. Прямо сейчас официальный представитель компании в РФ предлагает на версию 6/128 Гб скидку в размере 2 000 рублей. Это неплохо, но не рекорд, ведь 10% не так уж и много для разбалованных новогодними скидками покупателей.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> RX 5500 в наличии, цена не конь Ryzen 5800X за копейки в Регарде

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Прямо на ЯндексМаркете доступно отличное предложение: при вводе специального кода «drop10» можно сэкономить на этой же модели 1 990 рублей, что даёт нам итоговую цену в 17 910 рублей, или целых 20% скидки. Увы, скидки не вечны, ведь акции кончатся уже вскоре. Если вы увидели нашу новость немного позднее, то есть отличное предложение в магазине Ситилинк. Здесь смартфон стоит 19 990 рублей, что ровно столько же, сколько предлагает официальный ритейлер с 10% скидкой.

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Высокую производительность Redmi Note 8 Pro обеспечивает процессор Helio G90T от MediaTek. Он опередил своё время, позволяя осуществлять любые задачи без ограничений. Не менее интересна 64 Мп камера, отлично справляющаяся как с дневной, так и ночной съёмкой. Также стоит отметить ёмкий аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Смартфон поддерживает все актуальные интерфейсы и позволит вам оплачивать покупки при помощи популярного стандарта NFC.