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NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal

Ещё одна бюджетная видеокарта, которая вообще никому не нужна
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В настоящий момент самым бюджетным актуальным графическим чипом производства NVIDIA является GeForce GT 1030. Это крайне медленное решение, которое предназначено для систем на базе процессоров, лишённых встроенной видеокарты и в народе называется «затычкой». В последнее время о целесообразности подобных видеокарт говорят всё больше, ведь интегрированные графические чипы на процессорах становятся всё быстрее, ну а следующее поколение Intel должно предложить ещё более внушительную производительность.

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Это значит, что рынок GeForce GT 1030 уменьшается, а их производство становится невыгодным. Как оказалось, у NVIDIA на этот счёт есть собственное мнение, ведь на этой неделе без лишнего шума была выпущена сверхбюджетная GeForce GT 1010. Сообщается, что она будет основана на графическом чипе GP108 семейства Pascal и получит площадь кристалла 74 мм2. Перед нами сильно урезанная версия GT 1030, которая вместо 384 ядер CUDA получит 256. 

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Видеокарта оснащена 2 Гб видеопамяти GDDR5 по 64-битной шине. Продукт не претендует на скорость. Скорее всего он будет предлагаться ОЕМ-производителям, но не исключено его появление в рознице. Для питания не требуются дополнительные разъёмы, что позволит установить карту даже на самую простую конфигурацию. Цена не указана. Вполне вероятно, что об этом будет известно позднее. 


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14:12
Епать! Дожились- 1010))))
NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
SpeedT
14:11
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NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
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