Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня западные СМИ сообщили о возвращении процессоров AMD Ryzen 5000 в магазины. Указывается, что поставки действительно большие, что позволяет надеяться на улучшение ситуации в регионе. Российские ритейлеры пока ни о чём подобном не говорят, но это не значит, что у всё так плохо.

реклама

Давайте сравним рекомендованные цены, которые были установлены на момент старта продаж новых процессоров в РФ, с теми, что доступны сегодня. Итак, официальная стоимость Ryzen 5 5600Х составляет 27 400 рублей. К сожалению, за всё время мы ни разу не видели в рознице данный камень по такой стоимости. Сегодня его можно купить в Регарде за 31 400 рублей, а значит переплата составит всего 4 тысячи.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга Вдвое упала цена на 4Tb IBM Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж RX 5500 в наличии, цена не конь RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

реклама

Гораздо интереснее выглядит 8-ядерный Ryzen 7 5800X, который всего на 3 тысячи дороже рекомендаций AMD, что делает его отличным выбором для построения высокопроизводительного игрового ПК. Стоит отметить, что, согласно ЯндексМаркету, только за последнее время он подешевел на 6 000, а кое-где даже на 9 тысяч рублей.

реклама

реклама

Флагман текущей линейки Ryzen 9 5950X неповоротливо движется в сторону снижения цены. Пока тенденция слишком медленная, но ЯндексМаркет утверждает, что в Регарде цена уже упала на 6 тысяч рублей, если говорить о средних показателях по рынку.

Источники уверяют, что Ryzen 9 5900X остаётся единственным процессором, который испытывает проблемы с поставками. Будем надеяться, что очередной массовый завоз сделает цену на новые камни ещё более привлекательной.