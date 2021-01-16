Процессоры Ryzen 5000 продолжают дешеветь – цены в магазинах РФ приближаются к рекомендованным
Сегодня западные СМИ сообщили о возвращении процессоров AMD Ryzen 5000 в магазины. Указывается, что поставки действительно большие, что позволяет надеяться на улучшение ситуации в регионе. Российские ритейлеры пока ни о чём подобном не говорят, но это не значит, что у всё так плохо.
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Давайте сравним рекомендованные цены, которые были установлены на момент старта продаж новых процессоров в РФ, с теми, что доступны сегодня. Итак, официальная стоимость Ryzen 5 5600Х составляет 27 400 рублей. К сожалению, за всё время мы ни разу не видели в рознице данный камень по такой стоимости. Сегодня его можно купить в Регарде за 31 400 рублей, а значит переплата составит всего 4 тысячи.
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Гораздо интереснее выглядит 8-ядерный Ryzen 7 5800X, который всего на 3 тысячи дороже рекомендаций AMD, что делает его отличным выбором для построения высокопроизводительного игрового ПК. Стоит отметить, что, согласно ЯндексМаркету, только за последнее время он подешевел на 6 000, а кое-где даже на 9 тысяч рублей.
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Флагман текущей линейки Ryzen 9 5950X неповоротливо движется в сторону снижения цены. Пока тенденция слишком медленная, но ЯндексМаркет утверждает, что в Регарде цена уже упала на 6 тысяч рублей, если говорить о средних показателях по рынку.
Источники уверяют, что Ryzen 9 5900X остаётся единственным процессором, который испытывает проблемы с поставками. Будем надеяться, что очередной массовый завоз сделает цену на новые камни ещё более привлекательной.
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