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Наиболее полная информация о видеокартах GeForce RTX 3050/3050Ti – цены, описание и сроки выхода

Изучаем наиболее актуальную информацию о самых ожидаемых видеокартах 2021 года
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2
RTX 3070 в продаже - см цену
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
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RTX 3090 дороже 250 тр
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На этой неделе состоялась презентация NVIDIA, в рамках которой было представлено несколько продуктов. Наиболее интересным для наших читателей стала видеокарта GeForce RTX 3060, получившая 12 Гб видеопамяти и 3 584 ядра CUDA. Одновременно с этим мы видим, что данная модель получит максимальную тактовую частоту графического чипа в линейке, обходя даже флагманскую RTX 3090. Не менее высокими показателями может похвастать и память GDDR6 с пропускной способностью 15 Гбит/с, что уступает только RTX 3080/3090. А вот цена новинки окажется недешёвой, ведь за эталонную версию попросят 329 долларов, которые с лёгкостью превратятся в 500+ в условиях дефицита.

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Все надежды нетребовательных геймеров сейчас сосредоточены на видеокартах GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti. Судя по всему, вторая может оказаться даже быстрее RTX 2060, плавно приближаясь к RTX 2060 Super. RTX 3050 Ti получит 6 Гб видеопамяти, что предполагает 192-битный интерфейс. Одновременно с этим указывается, что пропускная способность может достигать 15 Гбит/с, а стоимость около 200 долларов. 

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На фоне старших моделей RTX 3050 выглядит несерьёзно. Для её питания будет достаточно 6-контактного разъёма, а нетребовательных геймеров ждёт урезанный чип GA107-300 со 128-битной шиной и 4 Гб видеопамяти. Судя по всему, перед нами идейная последовательница GeForce GTX 1650, которая должна оказаться по производительности на уровне GTX 1660 Super, но получит цену от 150 долларов.

Всё это неплохо вписывается в общую концепцию, но существует большая проблема со сроками. Дело в том, что даже RTX 3060 появится только к весне, а тотальный дефицит полупроводников может и вовсе отдалить анонсы бюджетных видеокарт на вторую половину года. Аналитики давно перестали давать на эту тему прогнозы, поскольку сейчас даже руководство NVIDIA не знает, когда ждать улучшения ситуации с поставками. 

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