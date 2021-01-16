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Названы сроки выхода и производительность видеокарты Intel DG2 – конкурент NVIDIA с ценой до 600 $

Видеокарта Intel DG2 может оказаться гораздо быстрее конкурентов NVIDIA
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На начало 2021 года беспрекословным лидером рынка дискретных видеокарт остаётся NVIDIA. AMD сделала несколько неудачных попыток, но доля её так и не превысила мизерные  10%, если ориентироваться на игровой магазин Staem. Не вызывает оптимизма тотальный дефицит полупроводников и новая волна майнинга, разразившаяся после подорожания Биткоина. На этом фоне появились любопытные сведения о планах Intel, касающихся экспансии на игровой рынок. 

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Судя по всему, всё, что вы прочтёте ниже, относится ко второй половине 2021 года. Именно тогда ожидается улучшение положения с производственными мощностями TSMC. Если говорить более конкретно, то продажи новой дискретной видеокарты Intel DG2 должны стартовать в конце 2021 года или даже в начале 2022, но инженерные варианты и массовое производство может начаться уже осенью. 

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Аналитики уверяют, что 7-нм технология производства видеокарт окажется значительно лучше, чем существующий 8-нм техпроцесс Samsung, что даст в руки синим дополнительные козыри, ведь NVIDIA выпускает свои графические чипы именно на мощностях южнокорейской компании. Мало того, речь идёт о совершенно новом 7-нм++ техпроцессе TSMC, который также превзойдёт аналогичный от AMD. 

О подробностях архитектуры известно мало, но отраслевые инсайдеры уверяют, что DG2 выступил против видеокарт NVIDIA и AMD в ценовом диапазоне от 400 до 600 долларов, имею более высокую производительность. Сомнительно, чтобы Intel выставила более гуманный ценник. Но об этом пока говорить слишком рано.  

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