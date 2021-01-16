Названы сроки выхода и производительность видеокарты Intel DG2 – конкурент NVIDIA с ценой до 600 $
На начало 2021 года беспрекословным лидером рынка дискретных видеокарт остаётся NVIDIA. AMD сделала несколько неудачных попыток, но доля её так и не превысила мизерные 10%, если ориентироваться на игровой магазин Staem. Не вызывает оптимизма тотальный дефицит полупроводников и новая волна майнинга, разразившаяся после подорожания Биткоина. На этом фоне появились любопытные сведения о планах Intel, касающихся экспансии на игровой рынок.
реклама
Судя по всему, всё, что вы прочтёте ниже, относится ко второй половине 2021 года. Именно тогда ожидается улучшение положения с производственными мощностями TSMC. Если говорить более конкретно, то продажи новой дискретной видеокарты Intel DG2 должны стартовать в конце 2021 года или даже в начале 2022, но инженерные варианты и массовое производство может начаться уже осенью.
Аналитики уверяют, что 7-нм технология производства видеокарт окажется значительно лучше, чем существующий 8-нм техпроцесс Samsung, что даст в руки синим дополнительные козыри, ведь NVIDIA выпускает свои графические чипы именно на мощностях южнокорейской компании. Мало того, речь идёт о совершенно новом 7-нм++ техпроцессе TSMC, который также превзойдёт аналогичный от AMD.
О подробностях архитектуры известно мало, но отраслевые инсайдеры уверяют, что DG2 выступил против видеокарт NVIDIA и AMD в ценовом диапазоне от 400 до 600 долларов, имею более высокую производительность. Сомнительно, чтобы Intel выставила более гуманный ценник. Но об этом пока говорить слишком рано.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила