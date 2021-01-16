Разработчики STALKER 2 поделились новыми подробностями – главный герой и дух культовой серии
До того как Microsoft объявила о сотрудничестве с разработчиками культовой серии STALKER, в то, что ребятам удастся завершить новую игру, уже мало кто верил. Нас забрасывали странными изображениями с батоном, которые вызывали смех и негодование у многих фанатов. В последнее время новости о ходе разработки STALKER 2 появляются с завидной регулярностью. Сегодня один из таких самых дней.
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Прежде всего нам ещё раз сообщили, что создание игры идёт согласно плану. Если не будет никаких неожиданностей, то владельцы компьютеров и игровых приставок Xbox последнего поколения смогут вернуться в Зону где-то в 2021 году. Более точных сроков пока нет. Зато есть несколько других подробностей.
Так, главного героя теперь зову Скиф. Он сталкер и будет выполнять важную миссию, о которой пока ничего не известно. Судя по всему, нас снова ждёт Припять, выбросы энергии, разрушающей всё на своём пути, посиделки у костра и многое другое, что до сих пор не даёт забыть об умирающей серии миллионам фанатов по всему миру.
Игра будет построена на базе движка Unreal Engine 4. Это значит, что ждать прорывной графики не следует, ведь уже на пороге первые проекты на пятой версии популярного движка. GSC Game World возлагают на игру большие надежды, ведь на кону судьба всей серии, оживить которую после провала будет невозможно.
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