Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад HUAWEI объявила о скором развёртывании новой прошивки EMUI 11 пользователям во всём мире. Отметим, что слухи о ней ходили ещё в сентябре, а первые билды просочились в сеть осенью. Первоначально указывалось, что прошивка будет основана на последней версии Android 11, но в ходе очередного витка противостояния между США и Китаем стало ясно, что доступ к новым технологиям Google утерян. Что любопытно, есть мнение, что EMUI 11 подведёт черту между сотрудничеством с «корпорацией добра», поскольку уже во второй половине 2021 года начнёт появляться стабильная Harmony OS.

реклама

В любом случае нам сейчас важно, что HUAWEI не планирует бросать смартфоны, планируя выпустить на большую часть актуальных аппаратов новую прошивку. Неясно, сколько их будет, но количество явно больше 50 если прибавить телефоны Honor, которые пока формально ещё поддерживаются китайской компанией. Скорее всего, в последний раз. А вот для многих наших читателей HUAWEI приготовила неприятный сюрприз.

анонсы и реклама Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 580 - 40 тр Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке

Так, ранее казалось, что всего 23 смартфона 2019-2020-х годов лишены возможности обновиться до EMUI 11. Сегодня выяснилось, что таковых может быт гораздо больше. Мы предлагаем вам несколько списков. Первый – это аппараты HUAWEI, которые точно завершили свой жизненный цикл. Среди них как девайсы 2018 года, так и относительно новые, которые никогда не являлись флагманами, а значит изначально имели меньше шансов на длительную софтверную поддержку. Второй – это смартфоны Honor. И вот здесь всё немного сложнее.

реклама

Недавно СМИ сообщили, что суббренд Honor продан. Некоторые аппараты точно лишены EMUI 11, но другие могут получить обновление позднее, поскольку новый владелец не подпадает под санкции США, а значит волен договориться с Google. К сожалению, пока о подобных планах нам ничего не известно, поэтому судьба устаревших телефонов кажется решённой. Как обычно, HUAWEI не комментирует причины отказа от технической поддержки. Некоторые смартфоны вышли в 2018 году, поэтому формально им уже два года. Здесь не важно, что вы их купили всего год назад. Скорее всего многие телефоны 2019 года остались без поддержки поскольку HUAWEI действительно находится в трудном положении, пытаясь не потерять пользователей, одновременно сохранив ресурсы.