Технология бесплатного буста AMD-SAM способна увеличить fps в некоторых играх на 30% – Оverclock3d
Если вы уже устали от печальных новостей об исчезнувших из магазинов видеокартах, то сегодня мы побалуем вас обычными тестами. На самом деле они не такие уж и обычные, ведь перед нами масштабная оценка новой технологии AMD Smart Access Memory (SAM), позволяющая сделать выводы о том, насколько правильным будет выбор и процессора, и видеокарты от красной команды. Никаких сравнений с зелёными, ведь они пока ещё только делают первые шаги на пути к реализации на своих графических чипах поддержки Resizable BAR.
реклама
Тестирование подготовлено порталом Оverclock3d. На каждом из изображений можно оценить производительность видеокарты Radeon RX 6800 в разрешении 1080р, 2К и 4К. Заранее предупреждаем, тем, кто не особо любит нюансы, результат может показаться разочаровывающим. Так, если судить по средним показателям, то новая технология практически не даёт никаких преимуществ. А вот любителям высчитывать 1% редких событий SAM покажется настоящим прорывом, поскольку позволяет значительно повысить fps по этому показателю.
Если положение дел с SAM вам показалось странным, не удивляйтесь. Эксперты полагают, что многое зависит от игрового движка. Судя по всему, более новые проекты демонстрируют лучшие показатели. А вот старички не способны раскрыть новую технологию от AMD. В то же время, в такой игре как Assassin's Creed: Valhalla в разрешении 4К можно заметить 30% прирост fps.
реклама
Что до общих выводов, то перед нами действительно отличная технология, обладающая высоким потенциалом. Но в настоящий момент она доступна незначительному количеству пользователей и работает далеко не везде.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила