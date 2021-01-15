Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Известно, что после анонса новых смартфонов, цены на текущее поколение снижаются. Одним из наиболее стойких брендов в этом плане считается Apple. Компания неохотно сбрасывает 100 долларов, что вызывает настоящий ажиотаж среди фанатов яблочной продукции. Хуже всего дела обстоят у китайских производителей, ведь иногда флагманы могут потерять до 50% стоимости. Недалеко от этой тенденции ушла и Samsung.

реклама

Буквально вчера был представлен новый флагман Samsung Galaxy S21, а сегодня цены на S20 уже пошли вниз. Так, буквально недавно флагман Galaxy S20 стоил 69 990 рублей, а сегодня цена на него опустилась до 54 990 рубликов. Если посчитать, то падение составило 15 тысяч рублей или 25%, что может и не рекорд, но позволяет купить крайне мощный аппарат с большой выгодой.

анонсы и реклама Вдвое упала цена на 4Tb IBM Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта GTX 1650 дешевле всех и в наличии в Compeo.ru RTX 3060/ 70 80 90 успей купить остатки до нового подорожания RX 6800/XT и 6900 пока еще есть в продаже RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке

Давайте вспомним, что собой представляет Galaxy S20. AMOLED-дисплей с рекордным разрешением 3200х144 пикселей и размером 6.2 дюйма. Кроме всего прочего экран обладает частотой обновления 120 Гц и защищён стеклом Gorilla Glass 6. В качестве процессора установлен сверхмощный Exynos 990. Основанная камера имеет разрешение 64 Мп, обладая 30-кратным цифровым зумом и умеет записывать видео в формате 8К.

реклама

Предлагаемый вариант получил 8/128 Гб памяти, аккумулятор на 4000 мАч с функцией быстрой зарядки. Телефон поддерживает дополнительные карты памяти до 1 Тб. Предложение доступно в магазине Ситилинк. Есть три разных варианта: