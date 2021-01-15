Samsung Galaxy S20 ощутимо подешевел – один из лучших флагманов на рынке со скидкой 15 000 рублей
Известно, что после анонса новых смартфонов, цены на текущее поколение снижаются. Одним из наиболее стойких брендов в этом плане считается Apple. Компания неохотно сбрасывает 100 долларов, что вызывает настоящий ажиотаж среди фанатов яблочной продукции. Хуже всего дела обстоят у китайских производителей, ведь иногда флагманы могут потерять до 50% стоимости. Недалеко от этой тенденции ушла и Samsung.
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Буквально вчера был представлен новый флагман Samsung Galaxy S21, а сегодня цены на S20 уже пошли вниз. Так, буквально недавно флагман Galaxy S20 стоил 69 990 рублей, а сегодня цена на него опустилась до 54 990 рубликов. Если посчитать, то падение составило 15 тысяч рублей или 25%, что может и не рекорд, но позволяет купить крайне мощный аппарат с большой выгодой.
Давайте вспомним, что собой представляет Galaxy S20. AMOLED-дисплей с рекордным разрешением 3200х144 пикселей и размером 6.2 дюйма. Кроме всего прочего экран обладает частотой обновления 120 Гц и защищён стеклом Gorilla Glass 6. В качестве процессора установлен сверхмощный Exynos 990. Основанная камера имеет разрешение 64 Мп, обладая 30-кратным цифровым зумом и умеет записывать видео в формате 8К.
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Предлагаемый вариант получил 8/128 Гб памяти, аккумулятор на 4000 мАч с функцией быстрой зарядки. Телефон поддерживает дополнительные карты памяти до 1 Тб. Предложение доступно в магазине Ситилинк. Есть три разных варианта:
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