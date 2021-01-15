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С повышением цены на Биткоин, жизнь обычного геймера стала сложной. Видеокарт в магазинах нет, а те, что появляются, стоят в 2 раза дороже привычной суммы. Если вы думали, что это проблема, то сегодня мы расскажем вам о трагедиях вселенского масштаба, терзающих тысячи людей по всему миру.

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Совсем недавно аналитическая компания Chainalysis заявила, что 20% всех добытых Биткоинов находятся на мёртвых кошельках. Это значит, что доступ к 150 миллиардам долларов безвозвратно утерян. Ниже представлены несколько любопытных историй из этой серии.

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В Сан-Франциско живёт парень по имени Стефан Томас. У которого в руках лежит целое состояние в размере 7 тысяч Биткоинов. По оценкам на 15 января – это около 270 миллионов долларов. Но вот беда, цифровой кошелёк лежит на защищённом диске IronKey, а пароль к защищённому хранилищу он забыл. Парень уже перепробовал 8 известных ему комбинаций и боится что-то предпринимать дальше, ведь осталось всего 2 варианта, после чего диск блокируется навсегда.

Есть ещё один любопытный владелец несметных богатств в размере 7 500 Биткоинов (300 миллионов). Это британец Джеймс Хауэллс. Бедолага выбросил в мусорный бак защищённый жёсткий диск в 2013 году. После этого он неоднократно просил власти города разрешить ему покопаться на городской свалке, а сейчас предложил городу 75 миллионов долларов за помощь в возврате накопителя.

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Или вот парнишка по имени Брэд Яса, проживающий в Лос-Анджелесе. В отличие от предыдущих героев, у него есть на руках жёсткие диски, но он забыл пароли к криптокошелькам, на которых хранятся десятки тысяч Биткоинов. Брэд не спит ночами, но пока не вспомнил пароль. Скорее всего он так и ничего не получит, ведь пароль крайне сложный.