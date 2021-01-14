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Мы уже знаем, что далеко не все смартфоны Xiaomi могут претендовать на новую прошивку MIUI 12.5. Проблема в том, что китайская компания стремиться занять все свободные ниши, выпуская десятки различных смартфонов в год. Мало того, одновременно с этим выходят почти идентичные девайсы, которые на самом деле имеют существенные отличия в аппаратной части. Всё это усложняет разработку прошивок, а значит ситуации, когда телефоны годичной давности выбрасываются за борт, будут повторяться.

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Сегодня мы рассмотрим инсайдерский список смартфонов Xiaomi, которые точно получат финальную версию MIUI 12.5. Отметим, что далеко не все они будут основаны на последней операционной системе Android 11, поскольку для некоторых прошивка выходит в последний раз, в то время как ОС остаётся прежней.

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Полный список находится ниже. Несмотря на то, что уже середина января, до сих пор нет даже первой открытой бета-версии, что кажется странным, ведь первое стабильное обновление должно было выйти уже в феврале. Может быть всё идёт согласно плану, ведь в отличие от предыдущей прошивки MIUI 12, которая выпущена более чем на 60 смартфонов, здесь у нас всего 32 телефона, что значительно ускоряет разработку.





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Также на изображениях можно ознакомиться со сроками выхода открытых бета-тестов. Они соответствуют китайским билдам. Как правило, между выходом такой прошивки и финалкой проходит не менее месяца, что позволяет сделать вывод, что многие смартфоны начнут получить российскую версию MIUI 12.5 только к весне.