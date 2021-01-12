8 ядерный Ryzen 7 5800X ощутимо подешевел – скидки в магазинах РФ доходят до 9 000 рублей
В 2020 году многие наши читатели планировали купить новый компьютер. Кто-то хотел обойтись обновлением процессора, поскольку материнские платы на чипсетах AMD 400-й серии получили поддержку нового поколения Ryzen 5000. Как оказалось, восстановления стабильных поставок пришлось ждать несколько месяцев, а цены долго не могли стабилизироваться.
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Особенно суровым в этом плане стал декабрь, когда вместо новогодних скидок мы получили повышение цен на все группы товаров. Ничего не поделать, именно так устроен рынок, а значит сейчас самое время как следует изучить предложения магазинов, которые уже начали скидывать цены на некоторые товары.
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Особенно интересен процессор Ryzen 7 5800X. Он станет сердцем высокопроизводительной системы для энтузиаста, обладающего мощной видеокартой и массой времени для игр, ведь именно для этого большинство и покупает столь внушительные камни. Согласно ЯндексМаркету, в декабре нас ждало праздничное повышение цен, в результате чего данный процессор подрос до 51 453 рубчиков, если считать среднюю цену. Уже сейчас наблюдается резкое падение стоимости до 42 790 рублей, что на 9 тысяч ниже.
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Если заглянуть в Регард, то Ryzen 7 5800X можно найти за 44 тысячи, что также значительно дешевле его декабрьской цены. Кстати, на 2 тысячи подешевел и Ryzen 5 5600X. В том же Регарде он стоит 31 400 рублей, что позволяет взять данный камень с неплохой выгодой.
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