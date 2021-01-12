Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В 2020 году многие наши читатели планировали купить новый компьютер. Кто-то хотел обойтись обновлением процессора, поскольку материнские платы на чипсетах AMD 400-й серии получили поддержку нового поколения Ryzen 5000. Как оказалось, восстановления стабильных поставок пришлось ждать несколько месяцев, а цены долго не могли стабилизироваться.

реклама

Особенно суровым в этом плане стал декабрь, когда вместо новогодних скидок мы получили повышение цен на все группы товаров. Ничего не поделать, именно так устроен рынок, а значит сейчас самое время как следует изучить предложения магазинов, которые уже начали скидывать цены на некоторые товары.

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Ryzen 5800X за копейки в Регарде Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

реклама

Особенно интересен процессор Ryzen 7 5800X. Он станет сердцем высокопроизводительной системы для энтузиаста, обладающего мощной видеокартой и массой времени для игр, ведь именно для этого большинство и покупает столь внушительные камни. Согласно ЯндексМаркету, в декабре нас ждало праздничное повышение цен, в результате чего данный процессор подрос до 51 453 рубчиков, если считать среднюю цену. Уже сейчас наблюдается резкое падение стоимости до 42 790 рублей, что на 9 тысяч ниже.

реклама

Если заглянуть в Регард, то Ryzen 7 5800X можно найти за 44 тысячи, что также значительно дешевле его декабрьской цены. Кстати, на 2 тысячи подешевел и Ryzen 5 5600X. В том же Регарде он стоит 31 400 рублей, что позволяет взять данный камень с неплохой выгодой.