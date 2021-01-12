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Рост криптовалюты привлекает на рынок всё больше инвесторов. Как правило, это обыватели, стремящиеся увеличить свой скудный капитал за счёт постоянного роста Биткоина. Судя по всему, многие уже забыли, чем всё окончилось в 2018 году, продолжая биться в закрытую дверь, ключи от которой находятся в руках крупных Китов, удерживающих в руках десятки миллиардов цифровых денег. Когда случится схлопывание криптовалютного пузыря, не знает никто, а вот с последствиями приходится бороться уже сейчас.

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Согласно последним слухам, NVIDIA подняла цены на отгрузку графических чипов на 30%. Ребята чувствуют повышенный интерес, пытаясь заработать на майнерах и энтузиастах. В связи с этим крупные поставщики пребывают в глубоких раздумьях, не зная, на сколько поднять стоимость конечного продукта. Вполне вероятно, что цены подпрыгнут ещё на 50%, ну а пока поставщик просто не отгружает поступившие модели, что только подстёгивает дефицит.

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Ситуация такова, что одним из немногих магазинов, где видеокарты есть, остаётся магазин Xpert. Если вы планируете взять GeForce RTX 3070 или RTX 3060 Ti, то некоторые модели уже почти распроданы. Другие представлены в количестве 3-5 единиц. Цены не радуют. Сравните, если рекомендованная стоимость на GeForce RTX 3070 стартует с 45 490 рублей, то кастомная модель с приличным охлаждением сейчас стоит от 83 000, что на 80% выше официальной стоимости.

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Ещё круче дела обстоят с GeForce RTX 3060 Ti, имеющей рекомендованную стоимость 40 тысяч рубликов. Вариант с тремя кулерами стоит в районе 80 тысяч, что ровно в 2 раза дороже официальной от NVIDIA. Цены растут, майнеры скупают все доступные модели, надеясь на быструю окупаемость и рост криптовалют. Что в этой ситуации делать, каждый решает самостоятельно.