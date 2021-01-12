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Уже этой зимой начнётся развёртывание прошивки MIUI 12.5 на десятки смартфонов Xiaomi. Согласно предварительным данным, китайская компания планировала обновить немыслимое количество из 83 телефонов, выпущенных в 2018, 2019 и 2020-х годах. Одновременно с прошивкой многие аппараты получат последнюю версию Android 11. Как оказалось, немалая часть актуальных аппаратов оказались лишены этой привилегии.

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Ниже можно рассмотреть 19 смартфонов, которые решено было ставить на устаревшей версии мобильной операционной системы. Кажется, нет ничего удивительного, что за бортом осталась седьмая и восьмая серия Redmi, а вот что не так с серией девятой, неясно. Ещё более удручает отсутствие в списке Redmi Note 7, включая мегамощный аппарат с приставкой «Pro».

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Особое сожаление вызывает отсутствие в перечне Mi 8 Explorer Edition и всей восьмой серии флагманов, которые пользовались отличным спросом на российском рынке. Последней вишенкой станет лишение права на обновление народного флагмана Poco F1. В 2019 году его разбирали лучше, чем горячие пирожки, ведь в какой-то момент его стоимость опустилась ниже 300 долларов, что сделало его желанным приобретением для миллионов пользователей.

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Отметим, что некоторые из этих смартфонов могут рассчитывать на выход MIUI 12.5, но это неподтверждённая информация, а значит вполне возможно, что вместе с отсутствием современной ОС, указанные аппараты лишатся и обновлений безопасности вместе с прошивкой Xiaomi. На этот раз нам даже не поясняют причин. Очевидно, что разработка прошивки дело хлопотное и затратное, на что в условиях кризиса готовы не все производители.