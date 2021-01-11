Intel заявила, что 8-ядерный Core i7-11700K будет быстрее 12-ядерного Ryzen 9 5900Х в играх
Многие наши читатели ждут выхода процессоров Intel 11-го поколения. И дело даже не в том, что нам по каким-либо причинам не нравится AMD. Всё куда проще, ведь красные не справились с поставками, что создало дефицит, повысив цены на камушки нового поколения. Это значит, что настольные чипы Rocket Lake-S должны стать тем глотком воздуха, который обеспечит высокую производительность в играх, но по вменяемым ценам и с простым доступом в магазинах.
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Сегодня Intel провела закрытую конференцию, показав новое поколение. Что любопытно, синие решили указать красным их место, выставив против 12-ядерного Ryzen 9 5900Х 8-ядерный Core i7-11700K. Полных данных пока нет, но на скриншоте можно увидеть, что даже этого хватило для победы над AMD в игре Metro Exodus. Разница невелика, но перед нами не флагман, а значит Core i9-11900K будет ещё быстрее за счёт повышенных тактовых частот.
В качестве видеокарты использовалась флагманская GeForce RTX 3080. Процессоры получат графическое ядро Intel Xe, которое должно увеличить производительность в тех случаях, когда пользователь решит ограничиться только интегрированной видеокартой. Больше подробностей будет в официальном анонсе, который состоится в ближайшее время.
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