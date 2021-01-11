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Известно, что процессоры Ryzen 5000-й серии получили разное количество ПЗС матриц (также известных как charge-coupled device или CCD). Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X обладают только одной матрицей, обеспечивающей 6 или 8 ядер соответственно. А вот более мощные камни AMD построены на двух матрицах, что даёт им 12 и 16 ядер. Как оказалось, в продаже находятся шести и восьмиядерные процессоры, получившие по две матрицы.

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О находке сообщили Igor's Lab и 1usmus, уверяющие, что это стандартная практика, поскольку не все мощные процессоры получают рабочие чипы. Если в одной из матриц обнаруживается проблема, то производитель мог заблокировать её. Это значит, что 12-ядерный Ryzen 9 5900Х стал донором для Ryzen 5 5600Х, а мощный 16-ядерник Ryzen 9 5950Х превратился в Ryzen 7 5800Х.

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По мнению авторов исследования, существует теоретическая возможность разблокирования отключённой матрицы. Ясно, что AMD не просто так обрезала крылья флагманским чипам. Это значит, что не все ядра там могут оказаться рабочими, но это исключительно предположения, поскольку практических результатов пока предоставлено не было.

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Кстати, нечто подобное происходило и раньше, а значит вполне возможно, что некоторым владельцам Ryzen 5 5600Х удастся получить эдакого Франкенштейна из нестандартного количества ядер.