Некоторые 6-ядерные Ryzen 5 5600X могут быть разблокированы до 12-ядерного Ryzen 9 5900Х
Известно, что процессоры Ryzen 5000-й серии получили разное количество ПЗС матриц (также известных как charge-coupled device или CCD). Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X обладают только одной матрицей, обеспечивающей 6 или 8 ядер соответственно. А вот более мощные камни AMD построены на двух матрицах, что даёт им 12 и 16 ядер. Как оказалось, в продаже находятся шести и восьмиядерные процессоры, получившие по две матрицы.
реклама
О находке сообщили Igor's Lab и 1usmus, уверяющие, что это стандартная практика, поскольку не все мощные процессоры получают рабочие чипы. Если в одной из матриц обнаруживается проблема, то производитель мог заблокировать её. Это значит, что 12-ядерный Ryzen 9 5900Х стал донором для Ryzen 5 5600Х, а мощный 16-ядерник Ryzen 9 5950Х превратился в Ryzen 7 5800Х.
По мнению авторов исследования, существует теоретическая возможность разблокирования отключённой матрицы. Ясно, что AMD не просто так обрезала крылья флагманским чипам. Это значит, что не все ядра там могут оказаться рабочими, но это исключительно предположения, поскольку практических результатов пока предоставлено не было.
реклама
реклама
Кстати, нечто подобное происходило и раньше, а значит вполне возможно, что некоторым владельцам Ryzen 5 5600Х удастся получить эдакого Франкенштейна из нестандартного количества ядер.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила