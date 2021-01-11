Xiaomi Mi 10T Pro продолжает дешеветь – флагманский CPU, 108 Мп камера и NFС со скидкой до 6 000р
Сейчас вошло в моду составление списков лучших смартфонов ушедшего года. Стоит отметить, что часто всё зависит от личной точки зрения автора, ведь одному может нравиться экосистема Apple, в то время как другой привык пользоваться техникой Samsung. Однако, если исходить из показателей того, сколько вы получите за ваши деньги, то лучше, чем предлагает Xiaomi, на ранке нет ни у одного из крупных производителей.
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Пожалуй, наиболее интересным смартфоном 2020 года, стал Mi 10T Pro. Именно версия с приставкой «Pro», поскольку обычная не может похвастаться такой продвинутой камерой. Если заглянуть на ЯндексМаркет, то можно увидеть, что в ноябре средняя цена на данный аппарат превышала 53 тысячи рублей, что было сильным демотивирующим фактором, поскольку его рекомендованная стоимость на начало продаж составляла около 50 000.
На начало января можно отметить сильное снижение цены на 6 000 рублей, что не делает его массовым флагманом, но точно позволяет перейти в категории более доступных мобильных телефонов. Если вы опасаетесь небольших продавцов на ЯндексМаркете, то оптимальным решением будет покупка смартфона в Ситилинк. Там он стоит всего на пару тысяч дороже его минимальной стоимости, что с лихвой окупается официальной гарантией от известного ритейлера.
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Среди главных преимуществ Mi 10T Pro можно отметить: скоростной процессор Snapdragon 865; 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 256 Гб, что делает смартфон настоящим мультимедийным монстром. Ценителям IPS-дисплеев понравится цветовая гамма и яркий 6.67 дюймовый экран. Аккумулятор на 5000 мАч будет кстати, ведь современные гаджеты чрезвычайно прожорливы, ну а быстрая зарядка 33 Вт позволит всегда оставаться в связи. Вишенкой на торте стала 108 Мп камера, дающая невероятный фотографический пользовательский опыт. Присутствуют все популярные пользовательские интерфейсы, включая NFС и многие другие.
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