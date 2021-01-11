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Сейчас вошло в моду составление списков лучших смартфонов ушедшего года. Стоит отметить, что часто всё зависит от личной точки зрения автора, ведь одному может нравиться экосистема Apple, в то время как другой привык пользоваться техникой Samsung. Однако, если исходить из показателей того, сколько вы получите за ваши деньги, то лучше, чем предлагает Xiaomi, на ранке нет ни у одного из крупных производителей.

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Пожалуй, наиболее интересным смартфоном 2020 года, стал Mi 10T Pro. Именно версия с приставкой «Pro», поскольку обычная не может похвастаться такой продвинутой камерой. Если заглянуть на ЯндексМаркет, то можно увидеть, что в ноябре средняя цена на данный аппарат превышала 53 тысячи рублей, что было сильным демотивирующим фактором, поскольку его рекомендованная стоимость на начало продаж составляла около 50 000.

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На начало января можно отметить сильное снижение цены на 6 000 рублей, что не делает его массовым флагманом, но точно позволяет перейти в категории более доступных мобильных телефонов. Если вы опасаетесь небольших продавцов на ЯндексМаркете, то оптимальным решением будет покупка смартфона в Ситилинк. Там он стоит всего на пару тысяч дороже его минимальной стоимости, что с лихвой окупается официальной гарантией от известного ритейлера.

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Среди главных преимуществ Mi 10T Pro можно отметить: скоростной процессор Snapdragon 865; 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 256 Гб, что делает смартфон настоящим мультимедийным монстром. Ценителям IPS-дисплеев понравится цветовая гамма и яркий 6.67 дюймовый экран. Аккумулятор на 5000 мАч будет кстати, ведь современные гаджеты чрезвычайно прожорливы, ну а быстрая зарядка 33 Вт позволит всегда оставаться в связи. Вишенкой на торте стала 108 Мп камера, дающая невероятный фотографический пользовательский опыт. Присутствуют все популярные пользовательские интерфейсы, включая NFС и многие другие.