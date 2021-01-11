Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно слухам, последние два года Intel работала над разработкой видеокарты нового поколения. Логика состояла в том, чтобы откусить часть пирога у NVIDIA, получив немалую долю на игровом рынке. Также высказывались заявления, что к выходу готовится и коммерческий графический тип, предназначенный для компьютерного обучения и облачных вычислений.

реклама

Что же, лёд тронулся, ведь в продажу поступили первые два устройства, оснащённые видеокартой Xe Max. Это два ноутбука: VivoBook Flip 15 TP470 производства Asus и Dell Inspiron 15 7506 2-in-1 Black Edition. Первые несколько дней были существенные проблемы с драйверами, однако сейчас вышло стабильное ПО, позволяющее раскрыть весь потенциал новых сверхмощных видеокарт.

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Нет никакой информации, сколько стоит дискретный графический чип Intel, однако партнёры заявляют, что рекомендованная цена ноутбука стартует с 1 000 долларов, что эквивалентно лэптопам с игровой GeForce GTX 1660 Ti. Посмотреть тесты можно ниже.

реклама

реклама

реклама

Увы, сама быстрая видеокарта Intel пока не радует высокой скоростью. В играх. По словам представителей Intel, новый графический чип предназначен не для забав, а для кодирования видео и редактирования графики. Любопытно, что в большинстве случаев он оказался медленнее GeForce MX350 и тем более GeForce GTX 1050 Mobile.