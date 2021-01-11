Первые тесты мощной дискретной видеокарты Intel Xe Max разочаровывают – GPU уступил GeForce MX350
Согласно слухам, последние два года Intel работала над разработкой видеокарты нового поколения. Логика состояла в том, чтобы откусить часть пирога у NVIDIA, получив немалую долю на игровом рынке. Также высказывались заявления, что к выходу готовится и коммерческий графический тип, предназначенный для компьютерного обучения и облачных вычислений.
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Что же, лёд тронулся, ведь в продажу поступили первые два устройства, оснащённые видеокартой Xe Max. Это два ноутбука: VivoBook Flip 15 TP470 производства Asus и Dell Inspiron 15 7506 2-in-1 Black Edition. Первые несколько дней были существенные проблемы с драйверами, однако сейчас вышло стабильное ПО, позволяющее раскрыть весь потенциал новых сверхмощных видеокарт.
Нет никакой информации, сколько стоит дискретный графический чип Intel, однако партнёры заявляют, что рекомендованная цена ноутбука стартует с 1 000 долларов, что эквивалентно лэптопам с игровой GeForce GTX 1660 Ti. Посмотреть тесты можно ниже.
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Увы, сама быстрая видеокарта Intel пока не радует высокой скоростью. В играх. По словам представителей Intel, новый графический чип предназначен не для забав, а для кодирования видео и редактирования графики. Любопытно, что в большинстве случаев он оказался медленнее GeForce MX350 и тем более GeForce GTX 1050 Mobile.
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