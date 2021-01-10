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Ещё год назад весь мир считал руководство AMD эдакими добряками, устанавливающими на свою продукцию низкие ценники, даже несмотря на полный паритет в производительности. Отметим, что во многих задачах красные намного опережали своих прямых конкурентов, лишь слегка проигрывая в играх, что полностью компенсировалось низкой стоимостью. С выходом серии Ryzen 5000 всё круто изменилось. Ситуация повернулась с ног на голову, ведь вслед за новинками начали дорожать и старые камушки.

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Ниже можно рассмотреть таблицу средних цен по ЯндексМаркету. Так, Ryzen 7 3700X в октябре умудрился подорожать почти на 3 тысячи рублей. Народный Ryzen 5 3600 – на две тысячи. О том, сколько стоят более дорогие камни, мы даже не будем говорить. Давайте просто сравним цены.

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Ниже ещё одна таблица, но уже по процессорам Intel. Так, Core i5-10600KF подешевел с лета на 3 000 рублей. Core i7-10700KF – с сентября просел на 4 тысячи, а стоимость старого доброго Core i7-9700KF с 30 тысяч опустилась до 25 000. А ведь все эти процессоры гораздо быстрее Ryzen 7 3700X в играх. И уж совсем нечем крыть Core i5-10400F, способный в играх идти на равных с Ryzen 5 3600, но обладающий ценой на 3 и более тысячи ниже.

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Все эти процессоры можно найти на Регарде. Ниже список со ссылками. Как знать, может быть майнинговая лихорадка доберётся и до них.

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Core i7-10700KF

Core i7-9700KF

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Core i5-10600KF

Core i5-10400F

Ryzen 5 3600

Ryzen 7 3700X



