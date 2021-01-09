Xiaomi завершила жизненный цикл 21 смартфона 2018-2020-х годов – российская MIUI 12 отменяется
Если вы сталкивались с экосистемой Apple, то должны знать, что вопросы технической поддержки и выпуска обновлений там решены крайне просто. Так, производитель установил чёткие границы в пять лет, на протяжение которых аппараты получают новую версию операционной системы. Однако, даже после истечения этого периода, продолжают выходить патчи, поддерживающие девайсы в актуальном состоянии. Например, iPhone 5s, выпущенный ещё в 2013 году, в 2019 году получил не менее 5 таких патчей, исправляющих ошибки iOS 12.
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Остальные производители стараются не афишировать сроки обновлений. Так, долгое время Samsung вообще могла отказать в поддержке даже флагманам, появившимся на полках всего год назад. Всё куда страннее у Xiaomi. С одной стороны, китайская компания старается говорить на эту тему как можно меньше, но это не спасает от различных утечек и высказываний сотрудников, в том числе администраторов официального форума.
Ещё летом в сети появился список смартфонов Xiaomi, которые должны были получить прошивку MIUI 12. Перечень вышел немаленький и включал боле 70 актуальных телефонов. Если попытаться подсчитать, сколько из них получили российскую версию, то вы увидите всего 24 аппарата. Совсем недавно инсайдеры начали понемногу убирать из списка ожидания некоторые телефоны. Семёрка самых невезучих ниже. Они не имеют ни одной версии прошивки (может быть одна из закрытых китайских бета-версий) и с высокой вероятностью не получат даже стабильную китайскую модификацию.
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Note 5
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi 6
- Redmi 6A
- Redmi 7
- Redmi 8A Pro
Всё куда страннее со следующими 14 смартфонами. Каждый из них имеет китайскую или индийскую стабилку. Не факт, что она распространялась по официальным каналам по воздуху, но прошивки доступны и их можно скачать. Правда там индийский или китайский язык интерфейса. Здесь стоит сделать лирическое отступление. Дело в том, что российские покупатели часто берут смартфоны на AliExpress, не задумываясь, что перед ними предназначенный для Китая аппарат, на который накатили кривую версию с ужасным русским языком.
- Mi 8 SE
- Mi MIX 2
- Poco M2
- Poco M2 Pro
- Mi Note 3
- Redmi Note 7 Pro
- Poco X2
- Mi CC9e
- Mi CC9 Pro
- Mi CC9
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi 9 Prime
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К сожалению, эти смартфоны никогда не получат русскую версию MIUI 12, мало того, с высокой долей вероятности, они не получат и глобалку, ведь их выпускали для китайского рынка. Многие из них поступили в продажу в 2020 году. Ситуация неприятная, но, если вы и дальше планируете покупать продукцию Xiaomi, выход только один: брать исключительно версии для российского рынка. Хотя, в списке множество телефонов, которые выпущены в РФ в 2019 году, но уже никогда не получат новых обновлений.
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