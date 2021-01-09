Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если вы сталкивались с экосистемой Apple, то должны знать, что вопросы технической поддержки и выпуска обновлений там решены крайне просто. Так, производитель установил чёткие границы в пять лет, на протяжение которых аппараты получают новую версию операционной системы. Однако, даже после истечения этого периода, продолжают выходить патчи, поддерживающие девайсы в актуальном состоянии. Например, iPhone 5s, выпущенный ещё в 2013 году, в 2019 году получил не менее 5 таких патчей, исправляющих ошибки iOS 12.

реклама

Остальные производители стараются не афишировать сроки обновлений. Так, долгое время Samsung вообще могла отказать в поддержке даже флагманам, появившимся на полках всего год назад. Всё куда страннее у Xiaomi. С одной стороны, китайская компания старается говорить на эту тему как можно меньше, но это не спасает от различных утечек и высказываний сотрудников, в том числе администраторов официального форума.

анонсы и реклама RTX 3070 - цены пошли вниз Еще одна 3070 с большой скидкой Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Ещё летом в сети появился список смартфонов Xiaomi, которые должны были получить прошивку MIUI 12. Перечень вышел немаленький и включал боле 70 актуальных телефонов. Если попытаться подсчитать, сколько из них получили российскую версию, то вы увидите всего 24 аппарата. Совсем недавно инсайдеры начали понемногу убирать из списка ожидания некоторые телефоны. Семёрка самых невезучих ниже. Они не имеют ни одной версии прошивки (может быть одна из закрытых китайских бета-версий) и с высокой вероятностью не получат даже стабильную китайскую модификацию.

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5

Redmi Note 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi 7

Redmi 8A Pro

Всё куда страннее со следующими 14 смартфонами. Каждый из них имеет китайскую или индийскую стабилку. Не факт, что она распространялась по официальным каналам по воздуху, но прошивки доступны и их можно скачать. Правда там индийский или китайский язык интерфейса. Здесь стоит сделать лирическое отступление. Дело в том, что российские покупатели часто берут смартфоны на AliExpress, не задумываясь, что перед ними предназначенный для Китая аппарат, на который накатили кривую версию с ужасным русским языком.

Mi 8 SE

Mi MIX 2

Poco M2

Poco M2 Pro

Mi Note 3

Redmi Note 7 Pro

Poco X2

Mi CC9e

Mi CC9 Pro

Mi CC9

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9 Prime

реклама

К сожалению, эти смартфоны никогда не получат русскую версию MIUI 12, мало того, с высокой долей вероятности, они не получат и глобалку, ведь их выпускали для китайского рынка. Многие из них поступили в продажу в 2020 году. Ситуация неприятная, но, если вы и дальше планируете покупать продукцию Xiaomi, выход только один: брать исключительно версии для российского рынка. Хотя, в списке множество телефонов, которые выпущены в РФ в 2019 году, но уже никогда не получат новых обновлений.