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Среди наших читателей есть те, кто какое-то время назад купил себе видеокарту, посмеиваясь над теми, кто ждал выхода нового поколения от NVIDIA и AMD. Прямо сейчас на рынке творится какой-то бардак. С одной стороны – напирают доморощенные майнеры, раскупившие все доступные видеокарты перед Новым годом. С другой – к делу подключились крупные поставщики, планирующие снять сливки с растущего рынка.

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В этой ситуации есть только три выхода: сидеть до победы, в ожидании падения криптовалют и появления доступных моделей в магазинах; обратить внимание на вторичный рынок, где цены неплохо подросли, но кое-где попадаются выгодные предложения; переплатить пару сотен долларов, плюнув на экономию.

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Судя по тому, как развивались события последних месяцев, многие геймеры предпочли третий вариант, поскольку продажи видеокарт GeForce растут, а вот Radeon просто обвалился. Не верите? Ниже можно рассмотреть динамику за декабрь в сервисе Steam, отражающую рост зелёных карточек по многим ценовым диапазонам. Кстати, неплохо подтянулись даже GeForce RTX 2080/2070 Super, цены на которые сложно назвать гуманными.

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Выше можно посмотреть небольшой график, на котором можно заметить обвал продаж AMD на 50% по сравнению с осенью 2020 года. Только посмотрите на цифры выше: у Radeon RX 5600 ХТ прирост 0.01% в то время как у GeForce RTX 2060 – 1.34%. Путём простого деления получаем, что на одну новую видеокарту AMD приходилось 134 видеокарты NVIDIA. Странно, что красные вообще набрали 10%. Хотя, если подумать, всё ещё впереди. В продаже отсутствуют RX 5700/ХТ, RX 5500 никого не интересует, а RX 5600 ХТ либо отсутствует, либо стоит чуть ли не в 2 раза дороже того, сколько за неё просили ещё в сентябре. Новое поколение RX 6000 либо слишком дорого, либо отсутствует. Одним словом, у ребят из красной команды всё плохо и будет только ухудшаться.