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Ожидается, что анонс процессоров Intel семейства Rocket Lake-S состоится в рамках выставки CES 2021. Ранние утечки сообщали, что первые продажи стартуют в конце марта, а значит сейчас в наличии уже предрелизные экземпляры. Один из таких камешков попал в руки неизвестному оверклокеру, который смог его разогнать до 6.9 ГГц при помощи жидкого азота.

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Судя по всему, рекорд был поставлен на материнской плате Gigabyte, принадлежащей к линейке Aorus. Память работала на внушительных 6666,66 МГц/1.83 Вт, а сам процессор удалось раскочегарить до 6923 МГц. Посмотреть сам разгон можно в источнике, где есть несколько роликов, позволяющих разглядеть момент залива азота в кастомную колбу.

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По мнению экспертов, перед нами самый быстрый камешек семейства Rocket Lake-S – Core i9-11900K, но сказать точно невозможно, ведь 8 ядер получат несколько процессоров, в том числе и Core i7-11700K. Отметим, что для 10-ядерного Core i9-10900K рекордными являются 7.7 ГГц, но получить их удалось не в первые дни после продажи и уж тем более не за 3 месяца до продажи.

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Что же, если даже инженерный камень 11-го поколения так хорош в разгоне, то есть вероятность, что за счёт ограничения числа ядер до восьми, процессоры Intel получат отличный разгонный потенциал, что даст им дополнительное преимущество над конкурентами.