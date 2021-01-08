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Проблема с программным обеспечением бывает практически у всех, кто занимается созданием больших проектов. Microsoft постоянно ломает Windows 10, радуя пользователей синими экранами. Xiaomi месяцами тестирует свою прошивку MIUI, но в итоге она всё равно содержит целую тучу багов. Есть проблемы и у производителей видеокарт.

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Любопытно, но в народе прочно закрепилась традиция ругать AMD, которая, якобы, не способна выпустить стабильные драйвера, в результате чего появляются вылеты на рабочий стол, зависания и другие проблемы. Что же, если вы сегодня хотели бросить в огород красных пару увесистых булыжников, то мы вас разочаруем, ведь речь пойдёт о проблемах в стане NVIDIA.

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Итак, сегодня зелёные выпустили новую версию драйвера GeForce. Для Windows она фигурирует под названием 461.09, а для Linux – 460.32.03. Производитель заявляет, что исправил целый ряд критических ошибок, из которых 6 относятся к наиболее опасным. Ознакомиться с ними можно здесь. Что любопытно, среди нескольких неприятных уязвимостей выделяется одна, получившая 8.4 балла по шкале уязвимости CVSS, где 10 баллов максимальная величина.

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Автоматический перевод на русский язык

NVIDIA уверяет, что получить доступ удалённо к вашему компьютеру при помощи данной ошибки невозможно, однако уже тот факт, что на уровне ядра у вас есть дыра гигантских размеров, не может не вызывать беспокойство. Производитель просит всех обновить драйвера, что позволит закрыть несколько брешей в вашей безопасности. Здесь стоит отметить, что многие пользователи вообще не обновляют драйвера на видеокартах, а значит находятся в группе риска.