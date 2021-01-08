Новая модификация для Cyberpunk 2077 позволяет существенно уменьшить количество случайных багов
Cyberpunk 2077 создавался в авральном режиме. После того как в сеть попали подробности внутренней кухни, стало очевидно, что игра и не могла получиться стабильной. Разработчики сообщают, что руководство вело себя непрофессионально, заставляя переделывать один и тот же квест десятки раз, игнорируя сообщения о проблемах и многочисленных багах. Такое ощущение, что владельцы CD Projekt RED уже мысленно были на Мальдивах, мечтая как можно быстрее выпустить релизную версию.
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Несмотря на то, что с момента выхода игры прошло почти месяц, прохождение всё ещё вызывает проблемы. Время от времени встречаются баги, вас могут попросту запереть в автомобиле, а проход в нужное помещение будет попросту заблокирован. Немало проблем вызывают механизмы, которые постоянно глючат, отказываясь активироваться. Это ставит крест на прохождении отдельных квестов и даже сюжетной линии. Энтузиаст по имени Архитектор решил исправить проблемы специфическим образом.
Так, он дал в руки всем пользователям модификацию, позволяющую открыть любую дверь. Есть некоторые ограничения, ведь часть дверей вообще никуда не ведут, а значит войти не получится. Кроме дверей можно запускать турели, активировать торговые автоматы и любую технику. Автор обещает развивать проект, улучшая оптимизацию и количество доступных команд.
Для использования вам понадобиться сам мод, который можно найти на официальной странице Nexusmods, а также Cyber Engine Tweaks версии 1.8.3 и выше. Все детали есть на странице модификации. Мы самостоятельно протестировали данный мод на лицензионной версии. Работа стабильна и не вызывает проблем. Кстати, если вам хочется попасть туда, куда обычными средствами игры невозможно получить доступ, то вам стоит испробовать модификацию, дающую вам в руки телепорт. Почитать об этом можно здесь.
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