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Microsoft выпустит утилиту Recovery Tool для восстановления утерянных файлов

Удобная и простая программа позволит восстановить утерянные файлы
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Иногда так случается, что пользователь случайно удалит тот или иной файл. В большинстве случаев, все они хранятся в корзине, откуда их можно вернуть. Но бывает и так, что после очистки корзины или по недосмотру, файлы теряются окончательно. Раньше для решения столь неприятной ситуации использовалось специализированное ПО, которое зачастую стоит немалых денег. 

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В 2020 году Microsoft выпустила отличный инструмент для восстановления удалённых файлов, вот только почти никто из тех, кто нуждается в восстановлении файлов, не смог им воспользоваться, ведь работать с утилитой можно исключительно через командную строку. По словам представителей софтверного гиганта, в 2021 году в состав одного из обновлений Windows 10 войдёт ПО под названием File Recovery Tool, которое позволит легко и быстро восстановить утерянный файлы.

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Судя по всему, утилита появится уже со следующим крупным обновлением, поскольку прямо сейчас на канале Windows Insider идёт её предварительное тестирование. Как стало известно, программа получит два режима: обычный и расширенный. Первый, подойдёт для большинства пользователей и отлично справляется с восстановлением недавних файлов.

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Расширенный режим использует фирменные алгоритмы и умеет восстанавливать информацию даже с повреждённых дисков. Также он отлично справляется с задачей поиска файлов, если диск переполнен. Microsoft заявляет, что сейчас собирает отзывы, а после сделает ещё ряд улучшений, после чего инструмент станет доступен. 

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