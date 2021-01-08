Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Иногда так случается, что пользователь случайно удалит тот или иной файл. В большинстве случаев, все они хранятся в корзине, откуда их можно вернуть. Но бывает и так, что после очистки корзины или по недосмотру, файлы теряются окончательно. Раньше для решения столь неприятной ситуации использовалось специализированное ПО, которое зачастую стоит немалых денег.

реклама

В 2020 году Microsoft выпустила отличный инструмент для восстановления удалённых файлов, вот только почти никто из тех, кто нуждается в восстановлении файлов, не смог им воспользоваться, ведь работать с утилитой можно исключительно через командную строку. По словам представителей софтверного гиганта, в 2021 году в состав одного из обновлений Windows 10 войдёт ПО под названием File Recovery Tool, которое позволит легко и быстро восстановить утерянный файлы.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Судя по всему, утилита появится уже со следующим крупным обновлением, поскольку прямо сейчас на канале Windows Insider идёт её предварительное тестирование. Как стало известно, программа получит два режима: обычный и расширенный. Первый, подойдёт для большинства пользователей и отлично справляется с восстановлением недавних файлов.

реклама

Расширенный режим использует фирменные алгоритмы и умеет восстанавливать информацию даже с повреждённых дисков. Также он отлично справляется с задачей поиска файлов, если диск переполнен. Microsoft заявляет, что сейчас собирает отзывы, а после сделает ещё ряд улучшений, после чего инструмент станет доступен.