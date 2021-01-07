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Новогодние и рождественские праздники подходят к концу. Для кого-то это отличное время побыть с семьёй, другие выбирают походы по магазинам и торговым центрам. Есть и такие, для кого интересен активный отдых, многие посвящают праздничные дни приёму гостей со всеми вытекающими из этого последствиями. Но настоящего геймера этой чепухой не проймёшь. Эти ребята стараются каждую секунду свободного времени уделить любимым играм.

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Если Cyberpunk 2077 вас уже не вдохновляет, самое время посмотреть на рождественскую поездку Геральта. Энтузиаст, который получил известность благодаря масштабной графической модификации, записал небольшое видео, где можно увидеть, как знаменитый Ведьмак переоделся в Санта-Клауса и разъезжает на своей верной Плотве.

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По словам автора, изначально он планировал сделать фанатам подарок в виде большой рождественской модификации, но по некоторым семейным причинам просто не успел её завершить. Если видео покажется вам интересным, обязательно оставьте комментарий или лайк, Автор обещает в следующем году порадовать нас необычным модом, который погрузит фанатов серии в настоящее рождество.



Кстати, на видео явная недоработка. Плотва возит целый мешок с подарками, а сам Геральт разгуливает налегке. А может он уже подарил все подарочки девочкам, которые хорошо себя вели в прошлом году?