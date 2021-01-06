Видеокарты GeForce RTX 3070/3060 Ti дешевеют в первые дни Нового года – скидки доходят до 6 000 р
Новогодние праздники подходят к концу, а вместе с ними завершается сезон больших скидок. К сожалению, отечественные ритейлеры имеют специфическое понятие о скидках, ведь на многие решения для геймеров цены в декабре существенно выросли. Если вы уже знакомы с этой схемой, то знаете, что уже скоро придёт небольшая оттепель, а дорогие сердцу каждого любителя игр видеокарты начнут немного дешеветь.
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К слову, некоторые модели уже возвращается в норму. На самом деле ноябрьские цены сложно назвать нормой, но это явно лучше, чем было ещё неделю назад. Давайте кратко просмотрим предложения на ЯндексМаркете по двум позициям: GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti.
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Как видите, по сравнению с декабрём, когда рост цен на отдельные предложения доходил до 10 тысяч, сейчас одна из GeForce RTX 3070 потеряла четыре тысячи, а другая пять тысяч рублей. Заглянув в магазин Ситилинк можно увидеть, что ритейлер предлагает интересные скидки, доходящие до 6 тысяч рублей, что делает более продвинутую модель с тремя кулерами и тактовой частотой в 1800 МГц действительно привлекательным предложением.
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Наконец поползла вниз цена и на GeForce RTX 3060 Ti. Так, модель производства GIGABYTE просела на 4 тысячи согласно средней цене на ЯндексМаркете. Есть ещё более интересное предложение за 58 тысяч, но в данный момент такой карточки в Ситилинке нет. Отметим, что GeForce RTX 3070 всё ещё выгоднее по соотношению цены и производительности, но RTX 3060 Ti является отличным предложением для построения игрового компьютера с большим запасом прочности.
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