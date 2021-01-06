Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарты GeForce RTX 3070/3060 Ti дешевеют в первые дни Нового года – скидки доходят до 6 000 р

Отличная возможность купить мощную игровую видеокарту с немалой посленовогодней скидкой
[ ] для раздела Блоги
11
Крутой нереф 3070 за 60 т.р. в Регарде
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
RTX 3070 - цена упала еще
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Новогодние праздники подходят к концу, а вместе с ними завершается сезон больших скидок. К сожалению, отечественные ритейлеры имеют специфическое понятие о скидках, ведь на многие решения для геймеров цены в декабре существенно выросли. Если вы уже знакомы с этой схемой, то знаете, что уже скоро придёт небольшая оттепель, а дорогие сердцу каждого любителя игр видеокарты начнут немного дешеветь. 

реклама

К слову, некоторые модели уже возвращается в норму. На самом деле ноябрьские цены сложно назвать нормой, но это явно лучше, чем было ещё неделю назад. Давайте кратко просмотрим предложения на ЯндексМаркете по двум позициям: GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti.



анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь


Как видите, по сравнению с декабрём, когда рост цен на отдельные предложения доходил до 10 тысяч, сейчас одна из GeForce RTX 3070 потеряла четыре тысячи, а другая пять тысяч рублей. Заглянув в магазин Ситилинк можно увидеть, что ритейлер предлагает интересные скидки, доходящие до 6 тысяч рублей, что делает более продвинутую модель с тремя кулерами и тактовой частотой в 1800 МГц действительно привлекательным предложением.

реклама


Наконец поползла вниз цена и на GeForce RTX 3060 Ti. Так, модель производства GIGABYTE просела на 4 тысячи согласно средней цене на ЯндексМаркете. Есть ещё более интересное предложение за 58 тысяч, но в данный момент такой карточки в Ситилинке нет. Отметим, что GeForce RTX 3070 всё ещё выгоднее по соотношению цены и производительности, но RTX 3060 Ti является отличным предложением для построения игрового компьютера с большим запасом прочности. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.8 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
+
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
13
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
5
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
23
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
21
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
24
Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
15
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
11

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 98
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 21
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt RED, по слухам, собирается полностью преобразить Cyberpunk 2077 уже к лету нынешнего года
64
Уже на следующей неделе Илон Маск может стать самым богатым человеком на планете
25
Бюджетный игровой Ryzen 5 3500X ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у Ryzen 3600X
62
Названы сроки окупаемости и доходы популярных видеокарт в майнинге - 3060Ti/3070/3080/1660S и другие
11
Разработчик CD Project Red сообщил, что реальный релиз Cyberpunk 2077 будет лишь в июне 2021 года
34
Обладатель огромной майнинговой фермы на 143 RTX 3080/GTX1080 Ti рассказал о доходах и окупаемости
44
HUAWEI выпустила финальный список смартфонов, которые получат EMUI 11 – названия и сроки для РФ
9
S.T.A.L.K.E.R. 2: Новый сюжет и развод Сергея Григоровича
105
В Cyberpunk 2077 нашли значимую отсылку к Цири из The Witcher 3: Wild Hunt
5
GeForce RTX 3090 продолжает дешеветь – снижение цены на российском рынке составило 20 000 рублей
14
Ожидается масштабный рост цен на видеокарты до 25% – на этот раз майнеры ни при чём
10
Core i5-10600KF сильно подешевел – оптимальный игровой процессор с выгодой 6 тысяч vs Ryzen 7 3700X
34
NVIDIA готовит мощную GeForce RTX 3060 Ultra с 12 Гб памяти – цены и позиционирование
15
Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X появились в российской рознице – скидки доходят до 6 тысяч
50
Разработчик Cyberpunk 2077 раскрыл причину неудач при разработке игры
32
На рынке криптовалют наконец-то начался так называемый «альтсезон»
10
Глобальное обновление Windows 10 Sun Valley кардинально поменяет интерфейс и осовременит ОС
10
NiceHash сообщает о высокой доходности GeForce RTX 3080 в майнинге — больше $8 в день
22
Первое игровое тестирование Intel Core i9-11900K не обошлось без проблем
59
1 января Microsoft отключила на Windows 10 три программы с миллионами активных пользователей
5

Популярные статьи

Ускоряем Windows 10 отключением служб и компонентов за 10 минут с помощью утилиты Dism++
96
Новогодняя распродажа 2021 – пожизненная лицензия на Windows 10 за 14 долларов
Ретроверсус — Core 2 Quad (Xeon) vs. Athlon/Phenom II X4
39
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
13
Компактный mATX корпус для домашнего кабинета своими руками
59
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
+
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
5

Сейчас обсуждают

Пузо
20:00
WarThunder интересен. Он на феноме запускал только 32 бит клиент, для 64 бит клиента требовался sse4 какой то там.
Ретроверсус — Core 2 Quad (Xeon) vs. Athlon/Phenom II X4
Jack Reacher
19:58
Очень хорошо тем людям которым пока не нужно менять видеокарту ,-весело смотреть на эту безумную клоунаду ,-надеюсь года через 1.5 когда уже мне нужен будет апгреид ситуация измениться в лучшую сторон...
Видеокарты GeForce RTX 3070/3060 Ti дешевеют в первые дни Нового года – скидки доходят до 6 000 р
StonedAstronaut
19:55
Он не в России живёт, это тебе помирать скоро. А ему жить и жить с его уровнем медицины, деньгами и в принципе заслугами. Все твои любимые сайтики крутятся на том линуксе, который ты так не любишь, ну...
Линус Торвальдс обвинил Intel в негативном влиянии на рынок ECC памяти
Fox
19:52
Столько высера в одном посте - це перемога.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Новый сюжет и развод Сергея Григоровича
Sergei Svinobaklan
19:51
Серверы точно за Интелом останутся, там все консервативно, и этот рынок ушатать сложнее. Кстати, помню, АМД не очень хорошо дружили с Линуксами в плане дров, не знаю как сейчас, тогда это было серьезн...
AMD обошла Intel на рынке настольных процессоров впервые за 15 лет
sgs
19:50
Самому пришлось играть женским персонажем в Dragon Age: Inquisition только чтобы с веселой эльфийкой замутить.
Нетрадиционная ориентация Джуди из Cyberpunk 2077 — видение авторов, но найденные файлы озвучки говорят об обратном
omoikane
19:49
Разница больше чем между 3080 и 3090, хотя вторая заметно дороже :D
Видеокарты GeForce RTX 3070/3060 Ti дешевеют в первые дни Нового года – скидки доходят до 6 000 р
daring
19:49
Где там оскорбление? Это диагноз!
S.T.A.L.K.E.R. 2: Новый сюжет и развод Сергея Григоровича
daring
19:45
а сейчас кастрюли поснимали, просыпаться начинают, теперь говорят, что при Янике лучше то было.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Новый сюжет и развод Сергея Григоровича
Евгений Андронов
19:39
Ну там купленных рецензий "шедеврвека, лучшая сюжетная игра за всю историю геймдева" наверное все 17 из 17. Так что весь этот рейтинг, а не только Кибербаг, можно спускать в отхожее место. Как и всю и...
Cyberpunk 2077 вырвалась на четвёртое место по количеству наград «Игра года»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем