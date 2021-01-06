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С приходом 2021 года, Microsoft решила не медлить, обнародовав первые изменения, которые должны внести небольшой хаос в привычную работу пользователей. Отметим, что многие вообще ничего не заметят, но, как это часто бывает, есть и такие, которые будут крайне удивлены самоуправством софтверного гиганта.

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Итак, с приходом Нового года из Windows 10 исчезнут несколько приложений. В первую очередь – это Office Lens. Перед нами самая популярная программа для преобразования написанных от руки материалов в привычный нам компьютерный текст. За последние годы ПО получило несколько больших обновлений, что привлекло новых пользователей. Если вы ранее скачали Office Lens на компьютер, то пока у вас его никто не отнимет, а вот облачные сервисы работать не будут. Кроме того, загрузить ПО сейчас невозможно. Microsoft рекомендует использовать программы с одноимённым названием для iOS или Android.

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С Нового года больше нельзя скачать старую версию Edge. Использовать уже установленный браузер можно до марта 2021, после чего Microsoft добровольно-принудительно установит на вашем компьютере новую версию на базе Chromium.

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Также с января 2021 года прекратил своё существование Internet Explorer 11. Что любопытно, некоторые сайты будут открываться, но Microsoft планомерно сужает их число. Уже сейчас абсолютно все популярные ресурсы закрыты для старого браузера, а всех пользователей переправляют на новый Edge.

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Уже скоро Microsoft заблокирует поддержку нескольких сервисов для корпоративных клиентов:

TLS 1.0/1.1

Skype Online Connector для бизнеса

Visio Web Access